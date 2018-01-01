فرتوت يتسبب في رحيل لاعب رجاوي من فريق المغرب التطواني ﻿

قرر محمد الشيبي لاعب فريق المغرب التطواني لكرة القدم، الرحيل عن فريقه بعد دخوله في خلافات مع الإطار والمدرب يوسف فرتوت.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

قرر محمد الشيبي لاعب فريق المغرب التطواني لكرة القدم، الرحيل عن فريقه بعد دخوله في خلافات مع الإطار والمدرب يوسف فرتوت.

وذكرت مصادر قريبة من اللاعب أنه فضل التضحية والتخلي عن مستحقاته المالية كاملة والرحيل عن الفريق عوض مواصلة مشاكله مع المدرب يوسف فرتوت بعدما فشل في ضمان رسميته.

وأفادت ذات المصادر، أن اللاعب يشعر بالاستفزاز خلال كل حصصه التدريبية، بسبب مبالغة المدرب في البحث له عن مركز رفقة المجموعة وذلك بتغيير مركزه في أكثر من مناسبة في إشارة إلى أن اللاعب لا مكانة له بين اللاعبين.





