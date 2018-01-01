بالفيديو.. برق قوي ورعد بمدينة الدارالبيضاء و الناس تخلعو مع تساقط التبروري ﻿

على غرار باقي مدن المملكة تعرف مدينة الدارالبيضاء في هذه الأثناء من ليلة الأحد حالة عدم استقرار شديدة في الأحوال الجوية‏ أدت لسقوط أمطار و ''التبروري'' وبرق و رعد قوي خلف نوعا من الفزع لدى ساكنة

شــــوف تيفي:

على غرار باقي مدن المملكة تعرف مدينة الدارالبيضاء في هذه الأثناء من ليلة الأحد حالة عدم استقرار شديدة في الأحوال الجوية‏ أدت لسقوط أمطار و "التبروري" وبرق و رعد قوي خلف نوعا من الفزع لدى ساكنة العاصمة الاقتصادية للمملكة .

و توقعت مديرية الأرصاد الدوية يومه الأحد نزول أمطار أو زخات محليا معتدلة ورعدية محليا مع نزول برد محلي بمنطقة طنجة واللوكوس والغرب والشاوية ودكالة وعبدة والريف والواجهة المتوسطية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والأطلسين الكبير والمتوسط، وسهول تادلة وتانسيفت وشمال المنطقة الشرقية.

كما ستهم تساقطات ثلجية الريف والأطلسين الكبير والمتوسط، وذلك فوق المرتفعات التي يتعدى علوها 1400 متر.