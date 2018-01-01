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وزارة الصحة في قلب فضيحة ''طلبات العروض والصفقات''

بتاريــخ : 14 يناير 2018 / 21:44 وزارة الصحة في قلب فضيحة طلبات العروض والصفقات | بوليتيك
وزارة الصحة في قلب فضيحة ''طلبات العروض والصفقات''
طالب عبد القادر اعمارة وزير الصحة بالنيابة بمده بجميع ملفات ووثائق الصفقات العمومية وطلبات العروض والصفقات المباشرة التي أجراها رؤساء المديريات خلال أربع سنوات الأخيرة، وذلك بعد شكايات، معززة

''شــوف تيفي''

طالب عبد القادر اعمارة وزير الصحة بالنيابة بمده بجميع ملفات ووثائق الصفقات العمومية وطلبات العروض والصفقات المباشرة التي أجراها رؤساء المديريات خلال أربع سنوات الأخيرة، وذلك بعد شكايات، معززة ببيانات مرقمة وحجج، عن اختلالات شابت هذه العمليات، خصوصا في الشق المتعلق بالصيانة حسب يومية الصباح .

وأثــارت اتهامات وجهت إلى مسؤولين حاليين وسابقين في الوزارة حفيظة وزير الصحة، بالنيابة كما غضب من الاتهام الموجه إليه شخصيا بمحاباة الكاتب العام السابق، المنتمي إلى العدالة والتنمية ، والحظوة التي مازال يتمتع بها، سواء داخل الوزارة، مستشارا في القضايا الكبرى، أو استمرار استفادته من الامتيازات السابقة ، خصوصا السيارة والمحروقات.

وقالت ذات اليومية إن حركية غير عادية تجري في أغلب مديريات الوزارة التي طلب منها إعداد جرد بالصفقات العمومية، التي استفادت منها شركات ظلت تحتكر جميع المشاريع وطلبات العروض في الفترات السابقة، بل إن صفقات بالملايين مررت إليها بطريقة ''مباشرة''.

 

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شوف تيفي المغرب مسؤولين الوزارة الصحة صفقة

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