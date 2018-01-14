 بالصــــورة..سعد لمجرد كيتسارى فــشوارع باريس بالجلابة المغربية ﻿
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بالصــــورة..سعد لمجرد كيتسارى فــشوارع باريس بالجلابة المغربية

بتاريــخ : 14 يناير 2018 / 21:28 بالصــــورة..سعد لمجرد كيتسارى فــشوارع باريس بالجلابة المغربية | ثقافة و فنون
بالصــــورة..سعد لمجرد كيتسارى فــشوارع باريس بالجلابة المغربية
من جديد خطف الفنان المغربي سعد لمجرد الأضواء بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الأحد من خلال نشره صورة جديدة ظهر من خلالها و هو يرتدي الجلباب المغربي التقليدي و تسبيحا علقه على عنقه.

شــــوف تيفي:

من جديد خطف الفنان المغربي سعد لمجرد الأضواء بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الأحد من خلال نشره صورة جديدة ظهر من خلالها و هو يرتدي الجلباب المغربي التقليدي و تسبيحا علقه على عنقه.

و قد تفاعل عدد كبير من متابعي "لمعلم" مع الصورة التي طل فيها لمجرد مرتديا جلبابا تقليديا باللون الأخضر من شوارع باريس .

إطلالة سعد لمجرد من باريس بالجلابة المغربية لم تكن الأولى ،حيث سبق له أن أحيى حفلا غنائيا متميزا بمهرجان ربيع سوق واقف بالإمارات العربية أشهر قبل تورطه في فضيحة اتهامه باغتصاب شابة فرنسية بفرنسا.

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب سعد لمجرد الامارات الجلابة

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