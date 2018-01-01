غوركوف يتريث قبل الإعلان عن موقفه من تدريب الوداد ﻿

قرر كريستيان غوركوف المدرب الفرنسي، من إدارة فريق الوداد البيضاوي مهلة من الوقت قبل الحسم والإيجابة عن العرض الاحترافي الذي تقدم به سعيد الناصيري لخلافة المدرب المقال الحسين عموتة.

" شوف سبور"

قرر كريستيان غوركوف المدرب الفرنسي، من إدارة فريق الوداد البيضاوي مهلة من الوقت قبل الحسم والإيجابة عن العرض الاحترافي الذي تقدم به سعيد الناصيري لخلافة المدرب المقال الحسين عموتة.

وكشفت وسائل إعلام فرنسية، أن غوركوف يرغب في الإطلاع وجمع أكبر قدر من المعلومات المتعلقة بالنادي قبل الشروع في تدريبه بداية من الشطر الثاني من منافسات البطولة الاحترافية

وحسب ذات المصادر، فإن المدرب الفرنسي يفضل عدم التسرع قبل الموافقة على عرض الناصيري، موضحة أن تجربته الإفريقية مع الوداد ستكون جيدة في مساره الرياضي.