مثير: عموتة يفضح فلاح ويقول عن مسير ودادي ''إنه الخبث'' ﻿

في خروج إعلامي مثير فضح الحسين عموتة المدرب السابق لفريق الوداد، تصرفات مساعده الثاني في الفريق.

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في خروج إعلامي مثير فضح الحسين عموتة المدرب السابق لفريق الوداد، تصرفات مساعده الثاني في الفريق.

وقال عموتة في تصريح لإذاعة ''شدى افم'' انه أخطا عندما قبل بفلاح كعضو ضمن طاقمه الثاني مضيفا قوله:''أخطأت حينما قبلت بفلاح كعضو ضمن طاقمي التقني..هناك كلام كان يدور بيني وبين اللاعبين بحضوره لأجد أسرارنا في الشارع حقا شيء مؤسف''.

وعاد عموتة خلال التصريح ذاته ليتحدث عن مؤامرة من المكتب المسير وبعض اللاعبين للإطاحة به من تدريب النادي مبرزا أن اللاعب نوصير كان ''راجل معاه'' وساهم في توضيح خيوط المؤامرة.

وبخصوص عضو المكتب المسير للوداد محمد طلال قال عموتة:'' هذا العضو سافر معي إلى أكرا وقال لي إنه لا يعرف ماذا يقع داخل الوداد لأفاجأ بتصريحاته ضدي في إحدى الإذاعات التي كانت تحاربني..انه الخبث''.