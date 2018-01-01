بلغة الربح والخسارة.. هاذي هي مخاطر ومكاسب تحرير سعر الدرهم بالمغرب ﻿

أوضح الخبير الإقتصادي عبد الخالق التوهامي في تصريح ل ''شوف تيفي'' أن قرار تعويم الدرهم بالمغرب ينطوي على إيجابيات وسلبيات، مؤكدا أنه في حالة ما إذا لم تُحسِن الحكومة تدبير المخاطر المحتملة والمرتبطة

شوف تيفي

أوضح الخبير الإقتصادي عبد الخالق التوهامي في تصريح ل "شوف تيفي" أن قرار تعويم الدرهم بالمغرب ينطوي على إيجابيات وسلبيات، مؤكدا أنه في حالة ما إذا لم تُحسِن الحكومة تدبير المخاطر المحتملة والمرتبطة بهذا التحول النقدي الهام، فإن الإيجابيات المذكورة قد تتحول إلى سلبيات من شأنها الإضرار بتنافسية الإقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين.

وأبرز التوهامي في تصريحه ل "شوف تيفي" أن السلبيات المرتقبة لانتقال العملة المغربية بشكل تدريجي من نظام صرف ثابت إلى نظام مرن، ستظهر في حالة تقهقر قيمة الدرهم مقارنة بسعر صرف الأورو والدولار، حيث يرتقب أن تعرف في هذه الحالة أسعار المواد الإستهلاكية المستوردة من الخارج، والمؤدى ثمنها بالعملة الصعبة، ارتفاعا ملموسا من شأنه الإضرار بالقدرة الشرائية للأسر المغربية وأيضاً المستوردين الذين سيتأثرورن بارتفاع كلفة الواردات، وذلك بالنظر لارتفاع قيمة الأورو والدولار مقارنة بسعر الدرهم المغربي.

سلبيات القرار الحكومي في حالة ما إذا انخفض سعر الدرهم على نحو غير متحكم فيه مقابل العملات الأجنبية، لن تتوقف عند هذا الحد، حيث أكد التوهامي أن المخاطر المحتملة في هذه الحالة، ستلحق الميزان التجاري لبلادنا في حالة ما إذا عجز الإقتصاد الوطني عن رفع القدرة التصديرية لقطاعاته الإنتاجية وفشل في جلب الإستثمار الأجنبي ورؤوس الأموال، إذ في هذه الحالة، يضيف المتحدث ذاته، ستتقوى الواردات من حيث الكلفة المالية المرتفعة على مردودية الصادرات التي تشكل المصدر الرئيسي لاحتياطي العملة الصعبة، وهو ما سيؤدي بشكل أوتوماتيكي إلى تعميق هوة عجز الميزان التجاري للمغرب، يبرز الخبير الإقتصادي في تصريحه ل "شوف تيفي".

ونبه التوهامي إلى الخطر الأكبر من هذا كله، والمتمثل في احتمال ارتفاع مستويات الأسعار وتسببه في رفع معدلات التضخم، وما قد ينجم عن ذلك من احتقان اجتماعي، وذلك في حالة ما إذا لم تتوفر للحكومة أدوات التحكم في هذا المعطى، لكن ذلك لم يمنع التوهامي من الوقوف على إيجابيات هذه الخطوة على المستوى الماكرواقتصادي، حيث أشار إلى أن قرار التعويم التدريجي للدرهم سيحرر السياسة النقدية وسيجعل احتياطي العملة الصعبة أكثر قدرة على توفير الحماية المطلوبة ومواجهة الصدمات الخارجية بفعل تقلبات أسعار الأورو والدولار.

أضف إلى ذلك، يقول مصدر "شوف تيفي"، الإيجابيات المرتبطة بإسهام قرار التحرير التدريجي للدرهم، في تقوية تنافسية القطاعات المصدرة للسلع والخدمات، وتحديدا السياحة والنسيج والملابس والصناعة وغيرها، إذ سيؤدي تراجع قيمة الدرهم إلى خفض كلفة الإنتاج الموجه للتصدير، وهو ما سيسهم في تعزيز تواجد المستثمرين الأجانب بالمغرب ورفع حجم الإستثمارات الموجهة لقطاعات التصدير نحو الأسواق الخارجية.

في هذا الصدد، اعتبر التوهامي أن قطاع السياحة سيستفيد بشكل أكبر، بالنظر للتوافد المرتقب للسياح الأجانب الراغبين في قضاء العطل بالمغرب بأقل كلفة، أي أن انخفاض قيمة الدرهم مقارنة بالأورو والدولار، سيقلص نفقات هؤلاء السياح المرتبطة بمصاريف الإقامة والتنقل والمأكل والمشرب وغيره، وذلك في الوقت الذي سيستفيد كذلك، يبرز المتحدث ذاته، القطب المالي للدار البيضاء، أي البورصة، من دخول مستثمرين أجانب جدد إلى هذه السوق، وهو ما سينتج عنه انتعاشة مالية هامة بهذه السوق النقدية.

ومع ذلك، فقد أوضح التوهامي أن المنهجية الحذرة التي تعتمدها الحكومة وبنك المغرب في تفعيل قرار التحرير التدريجي لسعر الدرهم، سيمكنه من حسن تدبير المخاطر المحتملة والمرتبطة بهذا الإنتقال، مبرزا أن الفاعلين الإقتصاديين سيتمكنون من التكيف مستقبلا مع نظام الصرف الجديد.

ويذكر أنه في الوقت الذي ينتقد فيه بعض الإقتصاديين هذا القرار الحكومي بداعي أنه سيعزل اقتصاد المغرب ويحرمه من نظام حمائي دولي أمريكي أوروبي، بسبب ضعف حجم صادراته الموجهة نحو الخارج، يرحب اقتصاديون آخرون بالقرار، إذ يعتبرون أن تعويم الدرهم سيقي اقتصاد المغرب من الأزمات الناجمة عن تقلبات أسعار صرف الأورو والدولار المرتبطين أساسا بإنتاج النفط، كما من شأنه أن يعزز تنافسيته بما يضمن رفع حجم الطلب على المنتوجات المغربية.