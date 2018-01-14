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بالصور.. مصممة أزياء تتحف ميسي بأحذية ملونة باليد

بتاريــخ : 14 يناير 2018 / 20:31 بالصور.. مصممة أزياء تتحف ميسي بأحذية ملونة باليد | سبور
بالصور.. مصممة أزياء تتحف ميسي بأحذية ملونة باليد
توصل ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، بمجموعة من الأحذية الملونة باليد، كهدية عل أدائه المميز في الدوري الإسباني من مصممة الأزياء الأوروغوايانية ليلي سانتيرو صاحبة الـ25 سنة.

" شوف سبور "

توصل ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، بمجموعة من الأحذية الملونة باليد، كهدية عل أدائه المميز في الدوري الإسباني من مصممة الأزياء الأوروغوايانية ليلي سانتيرو صاحبة الـ25 سنة.

وتتميز الأحذية برسومات وصور لميسي وعائلته، ولقطات من طفولته وانطلاقته الأولى مع نيويلز أولد بويز الأرجنتيني، فضلا عن ألوان فريقه برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، إضافة إلى صور أخرى لبداياته في برشلونة مع زميله السابق رونالدينيو.

ونشر ليونيل ميسي صورته مع الأحذية الجديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لقيت إعجابا كبيرا من طرف محبيه.

وقالت سانتيرو مصممة الأزياء، في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا": "أحمد الله أنها كانت رائعة. لا أعرف إن كان سوف يستخدمها أم لا، لكني آمل أن يفعل"، وأضافت أنها اختارت لقطات بعينها "لتخليد اللحظات الخاصة في حياة ميسي".

وانطلقت سانتيرو في تصميم الأحذية الرياضية قبل 3 سنوات، للاعبين دوليين مثل مواطنها ألفارو بيريرا، ومهاجم منتخب بيرو باولو غيريرو، ونجم باراغواي المعتزل روكي سانتا كروز، لكن يبدو أن تصميم أحذية لميسي يبقى حلما تحول إلى واقع.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب ليونيل ميسي برشلونة

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