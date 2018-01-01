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صادم .. بعد ''حنان زعبول'' فتاة أخرى تجر الشيخ ''محمد الفيزازي'' إلـى القضاء وتتوعده ''اللعب مع زهرة صعب جدا''..

بتاريــخ : 14 يناير 2018 / 20:09 صادم .. بعد حنان زعبول فتاة أخرى تجر الشيخ محمد الفيزازي إلـى القضاء وتتوعده اللعب مع زهرة صعب جدا.. | مجتمع
صادم .. بعد ''حنان زعبول'' فتاة أخرى تجر الشيخ ''محمد الفيزازي'' إلـى القضاء وتتوعده ''اللعب مع زهرة صعب جدا''..
بعدما أثارت قضيته الرأي العام الوطني والدولي بما بات يعرف بعلاقة ''الشيخ الفيزازي'' و ''حنان زعبول'' وزواجه بالفاتحة واشتعلت حرب الصور بينهما ، خرجت إحدى النشيطات بمواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك''

''شـوف تيفي''

 

بعدما أثارت قضيته الرأي العام الوطني والدولي بما بات يعرف بعلاقة ''الشيخ الفيزازي'' و ''حنان زعبول'' وزواجه بالفاتحة واشتعلت حرب الصور بينهما ، خرجت إحدى النشيطات بمواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' بتدوينات نارية في وجه ''الفيزازي '' ليتحول الأمر اليوم إلى الوعيد بالوصول إلى القضاء .

وفي هذا الصدد جاء في تدوينتها على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' قائلـة ''المدعو الشيخ محمد الفيزازي بعدما نشر البارحة صورة شخصية لي مرفقة بالسب والشتم علما أنني لا أعرفه ولم يسبق لي أن التقيته أو انتقدته اتصلت به مباشرة عبر الواتساب وسألته عن السبب الذي جعله يشتمني وينشر صوري فأجاب على أن حسابه مخترق وشتمني أيضا علما أنه البارحة بعدما نشر صورتي الخاصة بعدها بقليل قام بلايف تطرق فيه إلى مواضيع شخصية له ولا يهمني أمره أصلا'' مردفة في ذات التدوينة '' واليوم أخبرني بعض الأصدقاء على أنه نشر البارحة تعليقا قال به على أن : '' زهرة جامة أي أنا لا أعيش بتركيا وأنني مجرد لاجئة بأحد المخيمات وأن لديه الدليل على ذلك فأرينا ما لديك أيها العجوز(...) أقول لك أيها العجوز(...)لن أنزل بمستواك ولن أجيبك وهذا إخر إنذار لك ...''.

وأضــافت في تدوينة أخرى ''القضاء بيني وبينك أيها الفيزازي (...) أنت وصديقك ... سأعلمكم كيف تحترمون (...) وبالقانون اللعب مع زهرة صعب جدا''.

 

 

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شوف تيفي الشيخ الفيزازي المغرب القضاء زعبول زهرة

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