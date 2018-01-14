بالصور.. استعدادات المنتخب المحلي لمباراة غينيا ﻿

خاض المنتخب الوطني للاعبين المحليين، مساء يومه الأحد، أول حصة تدريبية له قبل المباراة التي ستجمعه يوم الأربعاء المقبل، بالمنتخب الغيني لحساب الجولة الثانية من الدور الأول عن المجموعة الأولى من

" شوف سبور"

خاض المنتخب الوطني للاعبين المحليين، مساء يومه الأحد، أول حصة تدريبية له قبل المباراة التي ستجمعه يوم الأربعاء المقبل، بالمنتخب الغيني لحساب الجولة الثانية من الدور الأول عن المجموعة الأولى من منافسات "الشان".

جدير بالذكر، أن المنتخب الوطني للاعبين المحليين، يحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، مناصفة مع المنتخب السوداني، لكن النسبة العامة في صالح النخبة المغربية على اعتبار أن العناصر الوطنية تمكنت من تسجيل 4 أهداف ولم يسجل عليها أي هدف، بينما المنتخب السوداني وقع هدفين ودخل مرماه هدف واحد.



