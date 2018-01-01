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باي باي الأخبار الزائفة ...وزارة الاتصال تتوجد قانون جديد

بتاريــخ : 14 يناير 2018 / 19:00 باي باي الأخبار الزائفة ...وزارة الاتصال تتوجد قانون جديد | صحافة
باي باي الأخبار الزائفة ...وزارة الاتصال تتوجد قانون جديد
علمــت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة أن وزارة الاتصال بصدد بلورة مشروع قانون حول الأخبار الزائفة في الصحافة أساسا .

"شــوف تيفي"

 

علمــت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة أن وزارة الاتصال بصدد بلورة مشروع قانون حول الأخبار الزائفة في الصحافة أساسا .

وأضــافت ذات المصادر أن هذه المبادرة تأتــي من طرف وزارة "الأعرج" في المرحلة الراهنة وذلك لأجل القطع مع الأخبار الزائفة التي تمس بالحياة الشخصية للأفراد والمؤسسات وما يترتب على ذلك من مخاطر وصلت إلى حد الابتزاز في بعض الأحيان .

هــذا ويعرف المشهد الإعــلامي المغربــي نقاشا موسعا بين الصحافيين والصحافيات حول العديد من القوانين التي جاءت في قانون الصحافة والنشر الأخير وبعض القوانين التي لم يتطرق إليها.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي قانون الصحافة النشر الأعرج

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