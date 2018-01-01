جمهور الرجاء يفجرها في وجه بودريقة ويتهمه بالتواطؤ مع حسبان ﻿

بعد مرور ثلاثة أيام على أحداث الجمع العام لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، تفاعلت الجماهير '' الخضرا ''، وعبرت عن آرائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد متابعتها لأطوار الحدث البارز داخل القلعة

" شوف سبور" : رشيد محمودي





بعد مرور ثلاثة أيام على أحداث الجمع العام لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، تفاعلت جماهير " الخضراء "، وعبرت عن آرائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد متابعتها لأطوار الحدث البارز داخل القلعة الخضراء.



واعتبرت الجماهر العاشقة للنسور، أن محمد بودريقة الرئيس السابق لفريق الرجاء، كان متواطئا مع سعيد حسبان الرئيس الحالي لإفشال الجمع العام، مستغربة عن السبب الحقيقي وراء سماح حسبان بدخول منخرطين مشطب عليهم ومباشرته لخطاب استفزازي لأزيد من 15 دقيقة.



وأكدت ذات الجماهير في تعليقها على شريط الفيديو الذي وثق لحظة خروج حسبان من قاعة الجمع العام، وردة فعل محمد بودريقة، أن هناك اتفاقا مسبقا بين الطرفين قبل انطلاق الحدث الرياضي، موضحة أن الغرض من حضوره رفقة مجموعة من المنخرطين يتجلى في خلق الجدل والفرجة دون الخروج بنتيجة وإبقاء حال الرجاء على ما هو عليه.



وجاء في أحد التعاليق :" قاليه أجي بوسني قدام الناس ... وكايضحكوا علينا ... والصحافة كتصور فيهم.. الجمع العام غير مسرحية".





