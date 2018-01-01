حصـــري. ناضت بيناتهم...''هشــام مشتـري'' تــوعد عائـلته بكشف أسرار عن ابن أخته ''حمزة'' في قضية جريمة قتل البرلماني ''مرداس'' (تفـاصـيل صــادمة) ﻿

بعدما تم احضار ''البندقية'' في جلسة الاثنين 8 يناير 2017 و اعترف '' هشام المشتري'' أمام الهيئة أن ''البندقية'' في ملكيته واعترف ابن أخته ''حمزة'' أن خاله وراء الجريمة وبقي متشبت باعترافاته، وعلاقته

''شــوف تيفي''

بعدما تم احضار ''البندقية'' في جلسة الاثنين 8 يناير 2017 و اعترف '' هشام المشتري'' أمام الهيئة أن ''البندقية'' في ملكيته واعترف ابن أخته ''حمزة'' أن خاله وراء الجريمة وبقي متشبت باعترافاته، وعلاقته بالبندقية المستعملة في تنفيذ جريمة قتل البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري '' مرداس'' الذي لقي مصرعه رميا بالرصاص أمام منزله بحي كاليفورنيا، .

علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها المقربة من عائلة ''هشام المشتري'' أنه توعد أخواته أثناء زيارته في السجن خلال الأسبوع الجاري أنه سيكشف أسرار خطيرة تتعلق بـ ''حمزة'' ابن أخته أمام المحكمة خلال الجلسة التي ستعرفها محكمة الاستئناف يوم غد، مضيفة أن ''هشام'' صــرح أنه لــن يسامح أخته ''ع.م'' و''حمزة'' لا دنيا ولا آخرة على حد قوله.

هـــذا وكان المتهم ''حمزة'' أن اعترف أمام المحكمة أن خاله ''هشام'' متورط في تنفيذ جريمة قتل برلماني الاتحاد الدستوري وسط دهشة عائلته والرأي العام المغربي الذي يتابع القضية منذ لحظة وقوع الحادث .