عـــــاجل: مابغاوش يزوجوها ليه خطفها بعدما حصلها باها معاه في برشيد ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن أسرة بمدينة برشيد تعيش على صفيح ساخن بعد اختفاء ابنتها البالغة من العمر 18 سنة منذ لية أمس السبت

شـــوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" أن أسرة بمدينة برشيد تعيش على صفيح ساخن بعد اختفاء ابنتها البالغة من العمر 18 سنة منذ لية أمس السبت

و كشفت أسرة الفتاة التي تدرس بالباكالوريا، أن والدها كشف علاقتها العاطفية مع شاب عاطل عن العمل عبر تطبيق الواتساب ليمنعها من رؤيته و الذهاب إلى الثانوية الأمر الذي رفضته الفتاة و بعدما تحدث الشاب مع الأب وطلب يدها للزواج رفض الأخير .

و قد تفاجأت الأسرة بالشاب يتصل و يخبرهم أن التلميذة معه و ترغب في العيش مع عائلته .

و ينتظر أن يقوم والد الفتاة برفع شكاية في الموضوع إذا رفض الشاب إخلاء سبيلها.

سنعود لتفاصيل هذا الموضوع...