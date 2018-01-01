مثير..مضاربة بالقناة الثانية ''دوزيم'' وهاشنو واقع ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة داخل القناة الثانية أن خلافا تطور إلى تبادل العنف بين تقني بالقناة الثانية و أحد الجماهير حل بدوزيم لحضور فقرات أحد البرامج المسجلة بحر هذا الأسبوع.

شــــوف تيفي:

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة داخل القناة الثانية أن خلافا تطور إلى تبادل العنف بين تقني بالقناة الثانية و أحد الجماهير حل بدوزيم لحضور فقرات أحد البرامج المسجلة بحر هذا الأسبوع.

و كشفت مصادرنا،أن شابا من الجمهور رفض التصفيق خلال أحد البرامج ليتدخل أحد التقنيين المكلف بالسهر على البرنامج و قام بطرده خارج البلاطو الأمر الذي لم يستسغه الشاب و في غفلة من التقني ضربه على رأسه.

و كشفت مصادرنا من داخل القناة أن طاقم البرنامج تدخل لتهدئة الأوضاع و طلب من الشاب الرحيل لتعود الأمور إلى طبيعتها.