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مثير..مضاربة بالقناة الثانية ''دوزيم'' وهاشنو واقع

بتاريــخ : 14 يناير 2018 / 17:22 مثير..مضاربة بالقناة الثانية دوزيم وهاشنو واقع | مجتمع
مثير..مضاربة بالقناة الثانية ''دوزيم'' وهاشنو واقع
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة داخل القناة الثانية أن خلافا تطور إلى تبادل العنف بين تقني بالقناة الثانية و أحد الجماهير حل بدوزيم لحضور فقرات أحد البرامج المسجلة بحر هذا الأسبوع.

شــــوف تيفي:

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة داخل القناة الثانية أن خلافا تطور إلى تبادل العنف بين تقني بالقناة الثانية و أحد الجماهير حل بدوزيم لحضور فقرات أحد البرامج المسجلة بحر هذا الأسبوع.

و كشفت مصادرنا،أن شابا من الجمهور رفض التصفيق خلال أحد البرامج ليتدخل أحد التقنيين المكلف بالسهر على البرنامج و قام بطرده خارج البلاطو الأمر الذي لم يستسغه الشاب و في غفلة من التقني ضربه على رأسه.

و كشفت مصادرنا من داخل القناة أن طاقم البرنامج تدخل لتهدئة الأوضاع و طلب من الشاب الرحيل لتعود الأمور إلى طبيعتها.

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب برنامج دوزيم التصفيق

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