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الفنان مصطفى البيضاوي مريض بزاف وخاصو عملية جراحية عاجلة ب 22 مليون...وعائلتو ماعندهاش

بتاريــخ : 14 يناير 2018 / 17:16 الفنان مصطفى البيضاوي مريض بزاف وخاصو عملية جراحية عاجلة ب 22 مليون...وعائلتو ماعندهاش | ثقافة و فنون
الفنان مصطفى البيضاوي مريض بزاف وخاصو عملية جراحية عاجلة ب 22 مليون...وعائلتو ماعندهاش
علمت ''شوف تيفي'' أن الفنان المغربي مصطفى البيضاري، ، يعاني من وضعية صحية صعبة، حيث يرقد بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء، وفي تصريح ''لشوف تيفي'' صباح اليوم الاحد، أكد البيضاوي فعلا أنه طريح

شوف تيفي: زينب نمروك

علمت "شوف تيفي" أن الفنان المغربي مصطفى البيضاري، ، يعاني من وضعية صحية صعبة، حيث يرقد بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء، وفي تصريح "لشوف تيفي" صباح اليوم الاحد، أكد البيضاوي فعلا أنه طريح الفراش ويعاني من وضعية صحية جد متأزمة.

وأضافت ابنته الصغرى أن والدها البيضاوي يعاني من انسداد الأوعية الدموية "العروق"، وهو في أمس الحاجة إلى إجراء عملية تبلغ كلفتها حوالي 22 مليون درهم، وأكدت لنا ابنته أنهم يعجزون عن تحمل مصاريف العلاج الباهظة، حيث وجهت نداء إلى الملك محمد السادس راجية منه التدخل لإنقاذ حياة والدها، ودعت محبيه وكل المغاربة إلى الدعاء له بالشفاء العاجل، نظرا للحالة الصحية التي هو عليها وللمعاناة التي يتكبدها مع المرض.

وفي انتظار عودته سريعا إلى جمهوره، "شوف تيفي" بدورها تتمنى الشفاء العاجل للفنان مصطفى البيضاوي.

 

 

‫شوف تيفي

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مصطفى البيضاوي مصحة شوف تيفي القلب المغرب 22مليون محمد السادس

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