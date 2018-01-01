بسبب جملة عنصرية على قميص ل ''H&M'' اقتحام محلات لبيع الملابس والشرطة تستعمل الرصاص ومشاهير العالم يقاطعون الماركة المثيرة للجدل ﻿

استخدمت الشرطة في جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا الرصاص المطاطي وذلك لتفريق المحتجين، الذين اقتحمو محلات لبيع الملابس ''H&M'' السويسرية.

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استخدمت الشرطة في جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا الرصاص المطاطي وذلك لتفريق المحتجين، الذين اقتحمو محلات لبيع الملابس ''H&M'' السويسرية.

وحسب موقع ''بي بي سي'' بالعربية، فقد بدأت الاحتجاجات بعد أن استخدمت سلسلة محلات الملابس ''H&M'' صورة لطفل أسود البشرة يرتدي سترة خضراء تحمل عنوان ''ألطف قرد في الغابة''.

وقد سحبت سلسلة محلات الملابس المنتوج والصورة بعدما أثارت موجة غضب عارمة، واتهامات بالعنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد اعتذرت الشركة منذ أيام على هذا الفعل بقولها ''نعتذر بشدة على التقاط هذه الصورة، كما نأسف لما كتب عليها''.

هذا وأعلن مجموعة من المشاهير عن قطع علاقتهم مع هذه الماركة احتجاجا على الصورة المهينة والعنصرية.