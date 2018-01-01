 زلزال قوي يهز ساحل جنوب بيرو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إضرام النار في كنيسة جنوب سانتياغو احتجاجا على زيارة البابا فرنسيس إلى الشيلي | دولي

إضرام النار في كنيسة جنوب سانتياغو احتجاجا على زيارة البابا فرنسيس إلى الشيلي

معطيات جديدة.. بعد تفكيك خلية خطيرة بين الناظور ومليلية.. الجيش الإسباني يستعد لإخراج مخابراته الخاصة .. | دولي

معطيات جديدة.. بعد تفكيك خلية خطيرة بين الناظور ومليلية.. الجيش الإسباني يستعد لإخراج مخابراته

فيلم الدار البيضاء بنتي يفوز بالجائزة الكبرى للدورة السابعة لمهرجان واد نون السينمائي | ثقافة و فنون

فيلم '' الدار البيضاء بنتي '' يفوز بالجائزة الكبرى للدورة السابعة لمهرجان واد نون السينمائي

مــــافيا العقار تورط مسؤولين كــبار .. والقضية وصلات للديوان الملكي | حوادث و حقوق

مــــافيا العقار تورط مسؤولين كــبار .. والقضية وصلات للديوان الملكي

6300 مليار حجم القروض البنكية صعبة الاسترداد | اقتصاد

6300 مليار حجم القروض البنكية صعبة الاسترداد

ابراهيم دياز : أنا فخور باللعب لمنتخب إسبانيا (فيديو) | بووز

ابراهيم دياز : أنا فخور باللعب لمنتخب إسبانيا (فيديو)

مثير..على قْـــبل 800 درهم قتل صاحبو و تخبا فمقبرة ببركان | حوادث و حقوق

مثير..على قْـــبل 800 درهم قتل صاحبو و تخبا فمقبرة ببركان

عـــــاجل: بسبب سوء الأحوال الجوية..سقوط طائرة صغيرة | دولي

عـــــاجل: بسبب سوء الأحوال الجوية..سقوط طائرة صغيرة

كـــــــارثة بيئية تــهدد مياه شرب ملايين المغاربة | مجتمع

كـــــــارثة بيئية تــهدد مياه شرب ملايين المغاربة

نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

زلزال قوي يهز ساحل جنوب بيرو

بتاريــخ : 14 يناير 2018 / 16:55 زلزال قوي يهز ساحل جنوب بيرو | دولي
زلزال قوي يهز ساحل جنوب بيرو
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قويا ضرب ساحل جنوب بيرو صباح اليوم الأحد مما تسبب في أضرار مادية طفيفة لكن لم ترد تقارير حتى الآن عن سقوط ضحايا.

"شـــوف تيفي"

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قويا ضرب ساحل جنوب بيرو صباح اليوم الأحد مما تسبب في أضرار مادية طفيفة لكن لم ترد تقارير حتى الآن عن سقوط ضحايا.

وأضاف أن الزلزال وقع الساعة 09:18 بتوقيت غرينتش على عمق نحو عشر كيلومترات. وقال معهد الجيوفيزياء الحكومي إن شدة الزلزال بلغت 6.7 درجة ومركزه في لوماس بالجزء الجنوبي من أريكيبا.

وذكرت سلطات الملاحة في بيرو أن الزلزال لم يتسبب في أمواج مد عاتية (تسونامي). وقالت ياميلا أوسوريو حاكمة أريكيبا على تويتر إنه لم ترد تقارير حتى الآن عن سقوط ضحايا كما أن الأضرار المادية طفيفة بما في ذلك انهيار بعض الطرق، وأضافت أنه يتم إجلاء السكان في لوماس.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي زلزال قوي يهز ساحل بيرو

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

إضرام النار في كنيسة جنوب سانتياغو احتجاجا على زيارة البابا فرنسيس إلى الشيلي | دولي

إضرام النار في كنيسة جنوب سانتياغو احتجاجا على زيارة البابا فرنسيس إلى الشيلي

معطيات جديدة.. بعد تفكيك خلية خطيرة بين الناظور ومليلية.. الجيش الإسباني يستعد لإخراج مخابراته الخاصة .. | دولي

معطيات جديدة.. بعد تفكيك خلية خطيرة بين الناظور ومليلية.. الجيش الإسباني يستعد لإخراج مخابراته الخاصة ..

عـــــاجل: بسبب سوء الأحوال الجوية..سقوط طائرة صغيرة | دولي

عـــــاجل: بسبب سوء الأحوال الجوية..سقوط طائرة صغيرة

الامارات تنفي احتجاز الشيخ القطري عبدالله بن علي آل ثاني | دولي

الامارات تنفي احتجاز الشيخ القطري عبدالله بن علي آل ثاني

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

جد مؤلم..شوفو الإهمال.. مشا غير ضيف عند عائلتو فبركان..ضربو الضوء و مات بسباب الأسلاك الكهربائية العريانة | خارج البلاطو
منذ 59 دقيقة

جد مؤلم..شوفو الإهمال.. مشا غير ضيف عند عائلتو فبركان..ضربو الضوء و مات بسباب الأسلاك الكهربائية العريانة

بالفيديو..ساكنة بركان تطالب بإعادة تأهيل ساحة المدينة التاريخية | خارج البلاطو

بالفيديو..ساكنة بركان تطالب بإعادة تأهيل ساحة المدينة التاريخية

بالفيديو..أشهر مقدمة برامج أزياء و موضة لبنانية تعترف..أجمل حاجة لبستها هي القفطان المغربي | خارج البلاطو

بالفيديو..أشهر مقدمة برامج أزياء و موضة لبنانية تعترف..أجمل حاجة لبستها هي القفطان المغربي

بالفيديو..سكان حي البرج بتطوان يحتجون..شركات عقارية بغاو ياخدو لينا أرضنا فابور | خارج البلاطو

بالفيديو..سكان حي البرج بتطوان يحتجون..شركات عقارية بغاو ياخدو لينا أرضنا فابور

﻿

آخر المستجدات

إضرام النار في كنيسة جنوب سانتياغو احتجاجا على زيارة البابا فرنسيس إلى الشيلي | دولي
منذ 20 دقيقة

إضرام النار في كنيسة جنوب سانتياغو احتجاجا على زيارة البابا فرنسيس إلى الشيلي

معطيات جديدة.. بعد تفكيك خلية خطيرة بين الناظور ومليلية.. الجيش الإسباني يستعد لإخراج مخابراته الخاصة .. | دولي

معطيات جديدة.. بعد تفكيك خلية خطيرة بين الناظور ومليلية.. الجيش الإسباني يستعد لإخراج مخابراته

فيلم الدار البيضاء بنتي يفوز بالجائزة الكبرى للدورة السابعة لمهرجان واد نون السينمائي | ثقافة و فنون

فيلم '' الدار البيضاء بنتي '' يفوز بالجائزة الكبرى للدورة السابعة لمهرجان واد نون السينمائي

مــــافيا العقار تورط مسؤولين كــبار .. والقضية وصلات للديوان الملكي | حوادث و حقوق

مــــافيا العقار تورط مسؤولين كــبار .. والقضية وصلات للديوان الملكي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.