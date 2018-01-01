زلزال قوي يهز ساحل جنوب بيرو ﻿

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قويا ضرب ساحل جنوب بيرو صباح اليوم الأحد مما تسبب في أضرار مادية طفيفة لكن لم ترد تقارير حتى الآن عن سقوط ضحايا.

"شـــوف تيفي"

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قويا ضرب ساحل جنوب بيرو صباح اليوم الأحد مما تسبب في أضرار مادية طفيفة لكن لم ترد تقارير حتى الآن عن سقوط ضحايا.

وأضاف أن الزلزال وقع الساعة 09:18 بتوقيت غرينتش على عمق نحو عشر كيلومترات. وقال معهد الجيوفيزياء الحكومي إن شدة الزلزال بلغت 6.7 درجة ومركزه في لوماس بالجزء الجنوبي من أريكيبا.

وذكرت سلطات الملاحة في بيرو أن الزلزال لم يتسبب في أمواج مد عاتية (تسونامي). وقالت ياميلا أوسوريو حاكمة أريكيبا على تويتر إنه لم ترد تقارير حتى الآن عن سقوط ضحايا كما أن الأضرار المادية طفيفة بما في ذلك انهيار بعض الطرق، وأضافت أنه يتم إجلاء السكان في لوماس.





