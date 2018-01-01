شغب الملاعب يضرب بقوة في الجزائر ﻿

تعرض العشرات من مشجعي كرة القدم في مدينة بسكرة شرق الجزائر، يوم أمس السبت ، لإصابات مختلفة خلال أحداث شغب اندلعت في مباراة فريق اتحاد بسكرة المحلي وضيفه اتحاد الحراش، في إطار تصفيات كأس الجزائر.

" شوف سبور"

تعرض العشرات من مشجعي كرة القدم في مدينة بسكرة شرق الجزائر، يوم أمس السبت ، لإصابات مختلفة خلال أحداث شغب اندلعت في مباراة فريق اتحاد بسكرة المحلي وضيفه اتحاد الحراش، في إطار تصفيات كأس الجزائر.

و كشفت صحيفة الخبر الجزائرية، عن وقوع عشرات الإصابات في أعمال شغب تلت المباراة التي احتضنها ملعب 18 فبراير موضحة أن الساحة المحيطة بالملعب كانت مسرحا لأعمال الشغب، قبل امتدادها إلى بعض شوارع المدينة.

وحسب ذات المصدر، فقد تعرض رجال الشرطة إلى إصابات متفاوتة، بعد تدخلهم لتفريق المشتبكين

هذا وقد أقصى اتحاد بسكرة المنتمي للقسم الأول، نادي اتحاد الحراش المنتمي للقسم نفسه من منافسة كأس الجزائر، بنتيجة هدف بدون مقابل.