فريق أوروبي كبير يقترب من حسم تعاقده مع المحمدي ﻿

دخل نادي يونغ بويز السويسري، متصدر ترتيب الدوري السويسري الممتاز، في مفاوضات جادة مع الحارس المغربي، منير المحمدي، الحارس الأول للمنتخب الوطني، والحارس الثاني لفريق نومانسيا الإسباني، للتعاقد

" شوف سبور"

دخل نادي يونغ بويز السويسري، متصدر ترتيب الدوري السويسري الممتاز، في مفاوضات جادة مع الحارس المغربي، منير المحمدي، الحارس الأول للمنتخب الوطني، والحارس الثاني لفريق نومانسيا الإسباني، للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت صحيفة " لوماتان السويسرية"، أن إدارة النادي السويسري،ستحسم صفقة ضم حارس المنتخب المغربي إلى صفوفها، في الساعات القليلة المقبلة، وذلك من أجل تعويض الحارس، دافيد فان بالموس، الحارس الأول للفريق السويسري، الذي تعرض لإصابة خطيرة في الكتف ستغيبه عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر.

وحسب ذات المصدر، فإن مسؤولي النادي، تابعو المحمدي أمام ريال مدريد في كأس الملك، وأعجبوا كثيرا بالمستوى الذي ظهر به أمام نجوم النادي الملكي، كما أن المسار الذي بصم عليه المحمدي، رفقة الأسود، في الإقصائيات المؤهلة لمونديال روسيا، شجعهم للدخول في مفاوضات رسمية معه.