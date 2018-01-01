حصري: صفقة بنشرقي مهددة بالإلغاء وها التفاصيل ﻿

يحسم اليوم مسؤولي نادي الهلال السعودي والوداد الرياضي، في صققة انتقال نجم الوداد اشرف بنشرقي للفريق السعودي وذالك خلال اجتماع سيعقد بإحدى فنادق البيضاء.

شوف تيفي

يحسم اليوم مسؤولي نادي الهلال السعودي والوداد الرياضي، في صققة انتقال نجم الوداد اشرف بنشرقي للفريق السعودي وذالك خلال اجتماع سيعقد بإحدى فنادق البيضاء.

وكشفت مصادر مطلعة ل"شوف تيفي" ان الصفقة باتت مهددة بالإلغاء بسبب اصرار مسؤولي الهلال على توقيع عقود انتقال اللاعب خلال اليومين القادمين وهو امر يرفضه رئيس الوداد بسبب مشاركة اللاعب في "الشان".

وقالت المصادر ذاتها، ان سعيد الناصيري حاول اقناع رئيس الجامعة فوزي بقجع، من اجل السماح لبنشرقي بتوقيع العقد مع الهلال، غير انه فشل لأن توقيع بنشرقي سيحرم المنتخب من خدماته.