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تفاصيل مثيرة لحياة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يكشف عنها الحارس الشخصي لوالده

بتاريــخ : 14 يناير 2018 / 15:14 تفاصيل مثيرة لحياة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يكشف عنها الحارس الشخصي لوالده | دولي
تفاصيل مثيرة لحياة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يكشف عنها الحارس الشخصي لوالده
كشف حارس شخصي سابق لوالد زعيم كوريا الشمالية الحالي الذي فر إلى الصين، عن تفاصيل نادرة من طفولة كيم جونغ أون.

شوف تيفي:

كشف حارس شخصي سابق لوالد زعيم كوريا الشمالية الحالي الذي فر إلى الصين، عن تفاصيل نادرة من طفولة كيم جونغ أون.

وحسب موقع "هافينغتون بوست"، فقد صرح الحارس الشخصي لوالد الزعيم الكوري الحالي اشتغل لمدة 11 سنة، قبل أن يتمكن من الهرب ،وذلك بعد تعرضه للتعذيب في أحد معسكرات العمل، أن كيم جونغ أون، كان طفلا متوترا وغاضبا بشكل مستمر.

نفس المصدر أكد ، نقلا عن موقع ميرور البريطاني، أن كيم كان الطفل الأكبر سنا، فيما فضل عنه والده أخاه الصغير، كما أن "كيم" لم يكن لديه أي صديق في مثل سنه ليلعب معه بسبب عزله في مرحلة طفولته، وقال الحارس الشخصي مضيفا أنه كان سريع الغضب، ولا يهتم بمشاعر الآخرين، و أنه لايشعر بالأسف تجاههم، وكان يصرخ في وجه السيدات.

وبعد وفاة والد كيم جونغ أون، استلم السلطة في 2011، ولقب نفسه بالمرشد الأعلى، ثم بدأ بعمليات التطهير من أجل فرض سيطرته.

وكشف الحارس أنه فشل في محاولة هروبه إلى الصين، فألقي عليه القبض، وأرسل إلى معسكر عمل عام 1995، حيث تعرض للتعذيب، قبل أن ينجح في الهرب مرة أخرى إلى الصين سنة 2002، ثم إلى أمريكا الشمالية.

 

 

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الزعيم الكوري الحارس االسلطة معسكر

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