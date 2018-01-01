الملك ''محمد السادس'' يبعث برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم حميد الهزاز ﻿

بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة اللاعب الدولي السابق المرحوم حميد الهزاز، الذي وافته المنية يوم أمس السبت، وعبر الملك، في هذه البرقية، عن بالغ تأثره بـ ''نبأ وفاة المشمول

''شــوف تيفي''

بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة اللاعب الدولي السابق المرحوم حميد الهزاز، الذي وافته المنية يوم أمس السبت، وعبر الملك، في هذه البرقية، عن بالغ تأثره بـ ''نبأ وفاة المشمول بعفو الله ورضاه، اللاعب الدولي السابق حميد الهزاز، تغمده الله بواسع رحمته''.

وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب الملك، لأسرة الفقيد ولكافة أهله وذويه، ومن خلالهم لأصدقائه ومحبيه، ولأسرته الرياضية الوطنية، ولاسيما في نادي المغرب الفاسي، ''عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، في رحيل أحد حراس المرمى المتألقين، الذين ساهموا بقسط وافر في النتائج المشرفة التي حققتها كرة القدم الوطنية، في العديد من المنافسات والملتقيات القارية والدولية، خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، حيث كان، رحمه الله، مثالا للروح الرياضية العالية وللغيرة الوطنية الصادقة''.

وتضرع الملك إلى الله عز وجل بأن يتغمد الراحل بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جنانه، جزاء له عما أسداه من جليل الأعمال، وأن يرزق أسرته جميل الصبر وحسن العزاء.