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''سعد الدين العثماني'' يبلغ المهندسين المعماريين بفـاس أن الحكومة مستعدة للمصاحبة في إيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض القطاع

بتاريــخ : 14 يناير 2018 / 14:42 سعد الدين العثماني يبلغ المهندسين المعماريين بفـاس أن الحكومة مستعدة للمصاحبة في إيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض القطاع | بوليتيك
''سعد الدين العثماني'' يبلغ المهندسين المعماريين بفـاس أن الحكومة مستعدة للمصاحبة في إيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض القطاع
عبر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ، اليوم الأحد بفاس ، عن استعداد حكومته لمصاحبة المهندسين المعماريين في إيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض القطاع بالمملكة.

''شــوف تيفي''

عبر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ، اليوم الأحد بفاس ، عن استعداد حكومته لمصاحبة المهندسين المعماريين في إيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض القطاع بالمملكة.

وقال العثماني في الجلسة الافتتاحية لليوم الوطني ال32 للمهندس المعماري الذي يحتفى به ، تحت الرعاية الملكية ، إن هذه الحلول يجب أن تتم في إطار شراكة مع كافة المتدخلين في مجال الهندسة المعمارية.

واعتبر أن الاحتفاء بهذا اليوم الوطني كل سنة( 14 يناير) '' يعكس عناية ملكية سامية منذ خطاب المغفور له الحسن الثاني سنة 1986 والرسالة السامية للملك محمد السادس في 2006، بما يشهد على دور الهندسة المعمارية في تثمين الهوية الوطنية''، على اعتبار أن المهندس ''لا يقوم فقط بعمل تقني محض وبعملية بناء الجدران، بل يحافظ على هوية وثقافة ويسهر على أن تبقى هذه الثقافة قوية، جدوتها متقدة في المجتمع''.

وأشاد رئيس الحكومة باختيار ''الهندسة المعمارية في خدمة المواطن'' شعارا لهذه الدورة ال32، لكونه يبرز ''الخروج من الاهتمام بالمهندس كشخص إلى الاهتمام بالهندسة المعمارية كمقاربة وتصور تخدم الوطن والمواطن''، واقترح العثماني ، بالمناسبة ، إطلاق ''جائزة المشروع الهندسي المعماري المواطن'' كاستحقاق سنوي يتوج المشاريع الموسومة بالأبعاد المعمارية والثقافية والحضارية والمواطنة، ويثمن جهود المهندسين والمهندسات المشتغلين في المجال.

وبدورها، أكدت السيدة فاطنة لكيحل كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان أن مضامين الخطاب الملكي للمغفور له الحسن الثاني والرسالة الملكية لمحمد السادس في اليوم الوطني للمهندس المعماري، تستحث الجميع للعمل على ''تحقيق خطوة نوعية في نمط تصوراتنا المعمارية من خلال الحفاظ على تنوع معالم التراث التي تزخر به بلادنا والانفتاح على التجارب الناجحة عبر العالم، استجابة لانتظارات مختلف شرائح المواطنين من جهة، وجعل بلادنا في مقدمة مصاف الدول الصاعدة من جهة ثانية''.

ودعت السيدة لكيحل إلى تبادل الرأي والتجارب والخبرات العلمية والتقنية بشأن الإنتاج العمراني بالمملكة وسبل تحسينه وتجويده، وفق استراتيجية جديدة واضحة المعالم، تستجيب للحاجيات الضرورية الراهنة، سواء على المستوى الحضري أو القروي، مع مراعاة تثمين الموروث المعماري الأصيل للمغرب وتدارس الإمكانيات الناجعة المتاحة لاستثماره في الدورة الاقتصادية.

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