حبا في الوداد : حسني يرفض عرضا مغريا ويتشبث بالقلعة الحمراء ﻿

كشفت مصادر ودادية، أن رشيد حسني لاعب وسط ميدان مهاجم، رفض عرض فريق الأهلي الليبي، متمسكا بالدفاع عن ألوان فريق الوداد الرياضي خلال الشطر الثاني من منافسات البطولة الاحترافية.

'' شوف سبور''

كشفت مصادر ودادية، أن رشيد حسني لاعب وسط ميدان مهاجم، رفض عرض فريق الأهلي الليبي، متمسكا بالدفاع عن ألوان فريق الوداد الرياضي خلال الشطر الثاني من منافسات البطولة الاحترافية.

وحسب ذات المصادر، فإن الفريق الليبي تقدم بعرض بلغت قيمته 400 ألف دولار، لكن اللاعب رفض الالتحاق بالديار الليبية جملة وتفصيلا رغم الإغراءات المادية.

تجدر الإشارة إلى أن فريق الوداد، أعار رشيد حسني لفريق نهضة بركان، ليعود مرة أخرى إلى صفوف الفريق الأحمر بداية الموسم الحالي، دون أن يحظى بفرصة اللعب كثيرا، رفقة المدرب الحسين عموتة.