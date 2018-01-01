نفس سيناريو جريمة مرداس يتكرر بالجديدة ..'' الصباغ'' القاتل كان على علاقة بزوجة ''الضحية '' وتاهي خططت مع العشيق لقتل زوجها (تفاصيل صادمة) ﻿

تمكنت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، بتنسيق مع عناصر الشرطة بمفوضية البير الجديد، صباح اليوم الأحد 14 يناير الجاري، من استجلاء حقيقة جريمة القتل العمد المقرونة بالسرقة

''شــوف تيفي''

تمكنت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، بتنسيق مع عناصر الشرطة بمفوضية البير الجديد، صباح اليوم الأحد 14 يناير الجاري، من استجلاء حقيقة جريمة القتل العمد المقرونة بالسرقة الموصوفة، والتي كان ضحيتها خياط داخل منزله في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة المنصرمة.

وتشير المعلومات الأولية للبحث حسب ''بلاغ'' توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه إلى الاشتباه في ضلوع زوجة الضحية وجاره البالغ من العمر 33 سنة، في التواطؤ والتحضير والتنفيذ المادي لارتكاب هذه الجريمة باستخدام سلاح أبيض، وذلك لدوافع تتعلق بالسرقة والخيانة الزوجية.

هــذا وقد مكنت إجراءات البحث من توقيف الزوجة المشتبه في مشاركتها في ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، كما تم ضبط الفاعل الرئيسي، وهو من ذوي السوابق القضائية في الضرب والجرح، حيث تم إخضاعهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، انتظروا تفاصيل مثيرة عن هذه القضية التي ذكرت الرأي العام بفاجعة مرداس .