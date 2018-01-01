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العربي ينفرد بهدافي الدوري القطري والنجم التونسي المساكني يواصل مطاردته

بتاريــخ : 14 يناير 2018 / 13:53 العربي ينفرد بهدافي الدوري القطري والنجم التونسي المساكني يواصل مطاردته | سبور
العربي ينفرد بهدافي الدوري القطري والنجم التونسي المساكني يواصل مطاردته
انفرد يوسف العربي اللاعب الدولي المغربي، الممارس رفقة فريق الدحيل، بالرتبة الأولى لهدافي الدوري القطري برصيد 19 نقطة.

'' شوف سبور''

انفرد يوسف العربي اللاعب الدولي المغربي، الممارس رفقة فريق الدحيل، بالرتبة الأولى لهدافي الدوري القطري برصيد 19 نقطة.

واحتل يوسف العربي الرتبة الأولى بعد قيادة فريقه لفوز كبير على نادي قطر بنتيجة 6 أهداف دون رد بعدما نجح في تسجيل 3 أهداف، ورفع رصيده إلى 19 هدفًا مبتعدا بفارق 8 أهداف عن أقرب منافسيه، ليقترب من الحفاظ على لقب الهداف الذي حصده في الموسم الماضي.

وفي المقابل يواصل المساكني اللاعب التونسي مطاردة زميله على صدارة الهدافين، وذلك بعدما أحرز هدفين في مرمى قطر، ليرفع رصيده إلى 11 هدفًا احتل بها المركز الثاني بجدول الترتيب.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب يوسف العربي

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