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عندو كلشي بحال بحال...الحموشي يعاقب والي أمن أكادير وعددا من المسؤولين الأمنيين

بتاريــخ : 14 يناير 2018 / 13:49 عندو كلشي بحال بحال...الحموشي يعاقب والي أمن أكادير وعددا من المسؤولين الأمنيين | بوليتيك
عندو كلشي بحال بحال...الحموشي يعاقب والي أمن أكادير وعددا من المسؤولين الأمنيين
في سابقة من نوعها قرر المدير العام للأمن الوطني ''عبد اللطيف الحموشي'' توقيع عقوبة الإنذار في حق والي أمن أكادير، وذلك في أعقاب نتائج البحث الإداري الذي باشرته لجنة تفتيش مركزية في موضوع إخلالات

''شــوف تيفي''

 

في سابقة من نوعها قرر المدير العام للأمن الوطني ''عبد اللطيف الحموشي'' توقيع عقوبة الإنذار في حق والي أمن أكادير، وذلك في أعقاب نتائج البحث الإداري الذي باشرته لجنة تفتيش مركزية في موضوع إخلالات وظيفية منسوبة للمسؤول الأمني المذكور.

في ذات الوقت أصدر المدير العام للأمن الوطني عقوبة تأديبية مماثلة في حق رئيس مصلحة حوادث السير بولاية أمن أكادير، وضابط للشرطة القضائية يعمل بنفس المصلحة الأمنية، وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أوفدت لجنة تفتيش إلى ولاية أمن أكادير، بعد توصلها بتقارير تفيد بتسجيل بعض مكامن النقص في معالجة ملف حادثة سير تلقائية بخسائر مادية، ارتكبها نجل والي الأمن في الأسبوع الأخير من نهاية السنة المنصرمة.

وحسب ''بلاغ'' توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه فقد وقفت لجنة التفتيش المركزية على بعض التجاوزات المرتبطة أساسا بالمعالجة الإدارية للملف، خصوصا فيما يتعلق بإشعار المصالح المركزية المختصة، وهو ما رتب المسؤولية التأديبية لوالي الأمن ولرئيس مصلحة حوادث السير ومساعده.

هـــذا وتسعى المديرية العامة للأمن الوطني من خلال هذه الجزاءات التأديبية، يوضح مصدر أمني، إلى تكريس المقتضى الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، ومطالبة المسؤولين الأمنيين بأن يكونوا قدوة لمساعديهم في تطبيق القانون، فضلا عن إشاعة قيم التخليق والنزاهة في الممارسة الشرطية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي بلاغ والي أمن أكادير المدير العام الحموشي

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