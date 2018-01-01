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عـــــــاجل : اعتقال 'الشخص اللي ذبح الجار ديالو ''الخياط'' بمدينة البير الجديد

بتاريــخ : 14 يناير 2018 / 13:36 عـــــــاجل : اعتقال الشخص اللي ذبح الجار ديالو الخياط بمدينة البير الجديد | حوادث و حقوق
عـــــــاجل : اعتقال 'الشخص اللي ذبح الجار ديالو ''الخياط'' بمدينة البير الجديد
علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها أنه تم صباح اليوم الأحد اعتقال الشخص الذي نفذ الجريمة البشعة التي هزت تجزئة خولة بمدينة البير الجديد .

''شــوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها أنه تم صباح اليوم الأحد اعتقال الشخص الذي نفذ الجريمة البشعة التي هزت تجزئة خولة بمدينة البير الجديد .

حيث أقدم الجاني على ذبح جاره الخياط البالغ من العمر قيد حياته 32 سنة، لأسباب مجهولة بعد أن وجه له طعنة على مستوى العنق، وذلك بعدما تم العثور على زوجة الضحية إلى جانب جثة زوجها وهي مكبلة اليدين ومكممة الفم بواسطة شريط لاصق.

وأكدت مصادرنا أن المصالح الأمنية بمدينة البير الجديد التي باشرت البحث منذ علمها بوقوع الجريمة استطاعت توقيف الشخص المعني في ساعات مبكرة من صبيحة يومه الأحد وتمت إحالته على الشرطة القضائية لتعميق البحث وإتمام التحقيق الذي فتح في القضية منذ حدوثها ، لأجل تقديمه أمام النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي الشرطة القضائية جريمة قتل بئر الجديدة

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