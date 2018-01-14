حصري وبالفيديو والصور.. هذه أول ضحية مغربية للقانون الجديد الذي يمنع المغاربة من ''ليسكال'' التوقف في أوروبا ﻿

عبرت مواطنة مغربية '' بغدادي جيهان'' عن استيائها العارم من المعاملة التي تعرضت لها من طرف شركة طيران برتغالية تسير رحلاتها من لشبونة والدار البيضاء ، وتعرضها لمحاولة نصب واحتيال .

''شــوف تيفي''

عبرت مواطنة مغربية '' بغدادي جيهان'' عن استيائها العارم من المعاملة التي تعرضت لها من طرف شركة طيران برتغالية تسير رحلاتها من لشبونة والدار البيضاء ، وتعرضها لمحاولة نصب واحتيال .

وفي هذا الصدد تفاجأت ''جيهان'' بسوء التواصل الحاصل بين الشركة البرتغالية و مركز الاتصال المكلف بالتواصل مع الزبناء الكائن مقرها بالبرتغال، بعدما حجزت عبر الإنترنت تذكرة رحلتها ، و كانت متوجهة للبرازيل على الساعة الرابعة من مساء السبت، و أخبرت في الدقائق الأخيرة أن مقعدها منعدم، وهناك خطأ تقني سيتم تجاوزه ، وتأخرت رحلتها إلى صبيحة يومه الأحد حيث كان من المفروض أن تغادر على الساعة 5 صباحا لتتفاجأ بنفس الإشكال يتكرر.

هــذا وبقيت السيدة جيهان لحدود لحظة كتابة هذه الأسطر لا تعلم من المسؤول بحيث الكل يقول لها لا مسؤولية لنا على التواصل مع الجهة الأخرى بين مركز الاتصال الخاص بالشركة ومسؤولي الشركة ذاتها وبقيت عالقة منذ الساعة 2 من يوم السبت إلى الآن، تفاصيل أكثر في الفيديو.