 حصري وبالفيديو والصور.. هذه أول ضحية مغربية للقانون الجديد الذي يمنع المغاربة من ''ليسكال'' التوقف في أوروبا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

يا ربي السلامة... طائرة خرجات من المسار ديالها وها شنو وقع | دولي

يا ربي السلامة... طائرة خرجات من المسار ديالها وها شنو وقع

عندو كلشي بحال بحال...الحموشي يعاقب والي أمن أكادير وعددا من المسؤولين الأمنيين | بوليتيك

عندو كلشي بحال بحال...الحموشي يعاقب والي أمن أكادير وعددا من المسؤولين الأمنيين

عـــــــاجل : اعتقال الشخص اللي ذبح الجار ديالو الخياط بمدينة البير الجديد | حوادث و حقوق

عـــــــاجل : اعتقال 'الشخص اللي ذبح الجار ديالو ''الخياط'' بمدينة البير الجديد

حصري وبالفيديو والصور.. هذه أول ضحية مغربية للقانون الجديد الذي يمنع المغاربة من ليسكال التوقف في أوروبا | مجتمع

حصري وبالفيديو والصور.. هذه أول ضحية مغربية للقانون الجديد الذي يمنع المغاربة من ''ليسكال'' التوقف

مــؤثر وبالصور .. تزامنا مع موجة البرد القارس.. فعاليات المجتمع المدني تقوم بمبادرات إنسانية لإيواء المتشردين بنواحي توانات | مجتمع

مــؤثر وبالصور .. تزامنا مع موجة البرد القارس.. فعاليات المجتمع المدني تقوم بمبادرات إنسانية

بث مباشر : ليفربول - مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي | بووز

بث مباشر : ليفربول - مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي

بالفيديو...أسهل وأحسن شرح لتعويم الدرهم اللي غادي يطبقوا المغرب نهار الاثنين 15يناير 2018...ها الإيجابيات وها السلبيات | بووز

بالفيديو...أسهل وأحسن شرح لتعويم الدرهم اللي غادي يطبقوا المغرب نهار الاثنين 15يناير 2018...ها

بالصور.. هاذشي حشومة وعيب وعار..البرج الشمالي بمدينة فاس وجهة سياحية عالمية .. ومجلس المدينة والجهة في سبات عميق | مجتمع

بالصور.. هاذشي حشومة وعيب وعار..البرج الشمالي بمدينة فاس وجهة سياحية عالمية .. ومجلس المدينة والجهة

بشرى لعائلات المغاربة العالقين بليبيا رحلات مكثفة وهذا موعد انطلاقها | مجتمع

بشرى لعائلات المغاربة العالقين بليبيا رحلات مكثفة وهذا موعد انطلاقها

نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

حصري وبالفيديو والصور.. هذه أول ضحية مغربية للقانون الجديد الذي يمنع المغاربة من ''ليسكال'' التوقف في أوروبا

بتاريــخ : 14 يناير 2018 / 13:00 حصري وبالفيديو والصور.. هذه أول ضحية مغربية للقانون الجديد الذي يمنع المغاربة من ليسكال التوقف في أوروبا | مجتمع
حصري وبالفيديو والصور.. هذه أول ضحية مغربية للقانون الجديد الذي يمنع المغاربة من ''ليسكال'' التوقف في أوروبا
عبرت مواطنة مغربية '' بغدادي جيهان'' عن استيائها العارم من المعاملة التي تعرضت لها من طرف شركة طيران برتغالية تسير رحلاتها من لشبونة والدار البيضاء ، وتعرضها لمحاولة نصب واحتيال .

''شــوف تيفي''

عبرت مواطنة مغربية '' بغدادي جيهان'' عن استيائها العارم من المعاملة التي تعرضت لها من طرف شركة طيران برتغالية تسير رحلاتها من لشبونة والدار البيضاء ، وتعرضها لمحاولة نصب واحتيال .

وفي هذا الصدد تفاجأت ''جيهان'' بسوء التواصل الحاصل بين الشركة البرتغالية و مركز الاتصال المكلف بالتواصل مع الزبناء الكائن مقرها بالبرتغال، بعدما حجزت عبر الإنترنت تذكرة رحلتها ، و كانت متوجهة للبرازيل على الساعة الرابعة من مساء السبت، و أخبرت في الدقائق الأخيرة أن مقعدها منعدم، وهناك خطأ تقني سيتم تجاوزه ، وتأخرت رحلتها إلى صبيحة يومه الأحد حيث كان من المفروض أن تغادر على الساعة 5 صباحا لتتفاجأ بنفس الإشكال يتكرر.

هــذا وبقيت السيدة جيهان لحدود لحظة كتابة هذه الأسطر لا تعلم من المسؤول بحيث الكل يقول لها لا مسؤولية لنا على التواصل مع الجهة الأخرى بين مركز الاتصال الخاص بالشركة ومسؤولي الشركة ذاتها وبقيت عالقة منذ الساعة 2 من يوم السبت إلى الآن، تفاصيل أكثر في الفيديو.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب شركة طيران مواطنة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مــؤثر وبالصور .. تزامنا مع موجة البرد القارس.. فعاليات المجتمع المدني تقوم بمبادرات إنسانية لإيواء المتشردين بنواحي توانات | مجتمع

مــؤثر وبالصور .. تزامنا مع موجة البرد القارس.. فعاليات المجتمع المدني تقوم بمبادرات إنسانية لإيواء المتشردين بنواحي توانات

بالصور.. هاذشي حشومة وعيب وعار..البرج الشمالي بمدينة فاس وجهة سياحية عالمية .. ومجلس المدينة والجهة في سبات عميق | مجتمع

بالصور.. هاذشي حشومة وعيب وعار..البرج الشمالي بمدينة فاس وجهة سياحية عالمية .. ومجلس المدينة والجهة في سبات عميق

بشرى لعائلات المغاربة العالقين بليبيا رحلات مكثفة وهذا موعد انطلاقها | مجتمع

بشرى لعائلات المغاربة العالقين بليبيا رحلات مكثفة وهذا موعد انطلاقها

هام للمغاربة... وجدوا ريوسكم ... البرد بزاف في هاذ المناطق اليوم الأحد | مجتمع

هام للمغاربة... وجدوا ريوسكم ... البرد بزاف في هاذ المناطق اليوم الأحد

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خطير وبالفيديو...اغتصاب واستغلال فتاة مريضة نفسانيا من طرف شاب حتى حملاتوسمح فيها وعائلتها تستنجد بالمحموشي | خارج البلاطو
منذ 2 دقائق

خطير وبالفيديو...اغتصاب واستغلال فتاة مريضة نفسانيا من طرف شاب حتى ''حملات''وسمح فيها وعائلتها تستنجد بالمحموشي

بالفيديو...شهادات صادمة عن جريمة القتل التي هزت مدينة بركان...الفاجعة كانت بسبب 700 درهم فقط | خارج البلاطو

بالفيديو...شهادات صادمة عن جريمة القتل التي هزت مدينة بركان...الفاجعة كانت بسبب 700 درهم فقط

بالفيديو..صحاب المقاهي والمطاعم دارو حتى هما جمعية ديالهم | خارج البلاطو

بالفيديو..صحاب المقاهي والمطاعم دارو حتى هما جمعية ديالهم

غريب و بالفيديو...شوفو الأمطار آش دارت فسيدي الطيبي نواحي العاصمة الرباط | خارج البلاطو

غريب و بالفيديو...شوفو الأمطار آش دارت فسيدي الطيبي نواحي العاصمة الرباط

﻿

آخر المستجدات

يا ربي السلامة... طائرة خرجات من المسار ديالها وها شنو وقع | دولي
منذ 12 دقيقة

يا ربي السلامة... طائرة خرجات من المسار ديالها وها شنو وقع

عندو كلشي بحال بحال...الحموشي يعاقب والي أمن أكادير وعددا من المسؤولين الأمنيين | بوليتيك

عندو كلشي بحال بحال...الحموشي يعاقب والي أمن أكادير وعددا من المسؤولين الأمنيين

عـــــــاجل : اعتقال الشخص اللي ذبح الجار ديالو الخياط بمدينة البير الجديد | حوادث و حقوق

عـــــــاجل : اعتقال 'الشخص اللي ذبح الجار ديالو ''الخياط'' بمدينة البير الجديد

حصري وبالفيديو والصور.. هذه أول ضحية مغربية للقانون الجديد الذي يمنع المغاربة من ليسكال التوقف في أوروبا | مجتمع

حصري وبالفيديو والصور.. هذه أول ضحية مغربية للقانون الجديد الذي يمنع المغاربة من ''ليسكال'' التوقف

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.