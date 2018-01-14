مــؤثر وبالصور .. تزامنا مع موجة البرد القارس.. فعاليات المجتمع المدني تقوم بمبادرات إنسانية لإيواء المتشردين بنواحي توانات ﻿

تزامنا مع موجة البرد القارس نظمت فعاليات المجتمع المدني ، مبادرة إنسانية بقرية با محمد ، عمالة تاونات ، لإيواء المتشردين وبث بعض الدفء في نفوسهم .

''شــوف تيفي''



تزامنا مع موجة البرد القارس نظمت فعاليات المجتمع المدني ، مبادرة إنسانية بقرية با محمد ، عمالة تاونات ، لإيواء المتشردين وبث بعض الدفء في نفوسهم .

وفي هذا الصدد قام أصحاب المبادرة بتوفير فضاء صحي و نظيف ودافئ ، بفضل دعم مجموعة من المحسنين الذين وفروا أغطية دافئة و مواد التنظيف ، إضافة إلى وضعهم وسائل لوجيستية ساهمت بشكل كبير في إنجاح المبادرة .

وجـــدير بالذكر أنه تم إشراك تلميذات و تلامذة ثانوية ابن خلدون في المبادرة الخيرية ، إضافة بالطبع إلى الأساتذة وفعاليات المجتمع المدني ، بتنسيق مع السلطة المحلية و دعم من المجلس الجماعي لقرية بامحد الذي وفر يدا عاملة ووضع شاحنة صهريجية رهن إشارة العمل الخيري.