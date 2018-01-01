رئيس مولودية وجدة يقرر مغادرة الفريق وتسليمه لمقاول ابن المنطقة ﻿

أكدت مصادر مطلعة، أن ابن خالد سارية رئيس فريق مولودية وجدة لكرة القدم، اقترب من تقديم استقالته لإدارة الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة ومنحها لأحد المقاوليين.

شوف سبور

أكدت مصادر مطلعة، أن ابن خالد سارية رئيس فريق مولودية وجدة لكرة القدم، اقترب من تقديم استقالته لإدارة الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة ومنحها لأحد المقاوليين.

وأفادت ذات المصادر، أن رئيس مولودية وجدة قد اجتمع مع محمد هوّار أحد المقاولين وابن المنطقة تابع دراسته الأكاديمية بدولة كندا، و اتفقا على تسليم مفاتيح النادي الوجدي بعد عقد جمع عام استثنائي.

وقرر الرئيس خالد بن سارية التخلي عن تسيير النادي بعد ضغط الجماهير التي عبرت عن رفضها المطلق لمواصلة تسيير الفريق، موضحة أن السلطات المحلية قد أوقفت الدعم المادي على الفريق الشيء الذي زاد من متاعب المكتب المسير.