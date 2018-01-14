بالصور.. هاذشي حشومة وعيب وعار..البرج الشمالي بمدينة فاس وجهة سياحية عالمية .. ومجلس المدينة والجهة في سبات عميق ﻿

يعتبر البرج الشمالي بمدينة فاس وجهة سياحية لدى السياح والأجانب و لازال هذا البرج أحد أكبر نقاط المراقبة لمدينة فاس ويعرف حركة منقطعة النظير للسياح من أجل التقاط الصور التذكارية، واستكشاف المعالم

''شـــوف تيفي''



يعتبر البرج الشمالي بمدينة فاس وجهة سياحية لدى السياح والأجانب و لازال هذا البرج أحد أكبر نقاط المراقبة لمدينة فاس ويعرف حركة منقطعة النظير للسياح من أجل التقاط الصور التذكارية، واستكشاف المعالم التاريخية للعاصمة العلمية للمملكة .

وفي هذا الصدد يعتبر موقع البرج الشمالي استراتيجي ، حيث تقصده جميع وكالات الأسفار من أجل التقاط صور ''بانورامية'' ، إلا أنه يعيش حالة تهميش وإقصاء بسبب كثرة الأزبال و غياب الإنارة والتي أصبح من الصعب أن تلتقط صورا فيه بالليل .

وتعود أسباب هذه الحالة المزرية التي يعيشها البرج الشمالي لغياب مسؤولية المنتخبين المحليين لمجلس المدينة والجهة على حد سواء، وهو الشيء الذي استنكرته ساكنة المدينة على اعتبار أن هذا التهميش يساعد على موت السياحة بفاس .

وجدير بالذكر أنه رغم هذا التهميش الذي تعرفه هذه الوجهة السياحية تظل الجهات الأمنية حاضرة بقوة ، وتسهر على راحة السياح ، لا سيما شرطة الخيالة بمعية الشرطة السياحية اللتان تسهران على تأمين المكان الذي يدخل في إطار أولوياتهما اليومية .