لعنة الإصابات تضرب المنتخب المحلي ونجم الرجاء يغيب في اللقاء القادم ضد غينيا ﻿

يجري بدر بانون مدافع فريق الرجاء البيضاوي والمنتخب المغربي المحلي، اليوم الأحد، فحوصاته الطبية بعد شعوره بآلام على مستوى الفخذ بعد إصابة ألمت به خلال مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا أمام منتخب

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

يجري بدر بانون مدافع فريق الرجاء البيضاوي والمنتخب المغربي المحلي، اليوم الأحد، فحوصاته الطبية بعد شعوره بآلام على مستوى الفخذ بعد إصابة ألمت به خلال مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا أمام منتخب موريتانيا.

وحسب راديو مارس، فإن الألام التي يشعر بها نجم القلعة الخضراء، قد تحرمه من مواصلة منافسات كأس أمم إفريقيا أو تغيبه عن مباريات المجموعة الأولى خاصة المباراة المقبلة للمنتخب المحلي أمام غينيا.

وحقق المنتخب المحلي فوزا مهما على المنتخب الموريتاني برسم المباراة الأولى عن المجموعة الأولى، بأربعة أهداف لصفر، ويحتاج المحليون لفوز ثان للتأهل إلى الدور الموالي للشان.