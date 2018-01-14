 بالصورة.. تاعرابت يحل بالمغرب للقاء برونار وقضاء عطلته رفقة عائلته الصغيرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

يا ربي السلامة... طائرة خرجات من المسار ديالها وها شنو وقع | دولي

يا ربي السلامة... طائرة خرجات من المسار ديالها وها شنو وقع

عندو كلشي بحال بحال...الحموشي يعاقب والي أمن أكادير وعددا من المسؤولين الأمنيين | بوليتيك

عندو كلشي بحال بحال...الحموشي يعاقب والي أمن أكادير وعددا من المسؤولين الأمنيين

عـــــــاجل : اعتقال الشخص اللي ذبح الجار ديالو الخياط بمدينة البير الجديد | حوادث و حقوق

عـــــــاجل : اعتقال 'الشخص اللي ذبح الجار ديالو ''الخياط'' بمدينة البير الجديد

حصري وبالفيديو والصور.. هذه أول ضحية مغربية للقانون الجديد الذي يمنع المغاربة من ليسكال التوقف في أوروبا | مجتمع

حصري وبالفيديو والصور.. هذه أول ضحية مغربية للقانون الجديد الذي يمنع المغاربة من ''ليسكال'' التوقف

مــؤثر وبالصور .. تزامنا مع موجة البرد القارس.. فعاليات المجتمع المدني تقوم بمبادرات إنسانية لإيواء المتشردين بنواحي توانات | مجتمع

مــؤثر وبالصور .. تزامنا مع موجة البرد القارس.. فعاليات المجتمع المدني تقوم بمبادرات إنسانية

بث مباشر : ليفربول - مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي | بووز

بث مباشر : ليفربول - مانشستر سيتي / الدوري الإنجليزي

بالفيديو...أسهل وأحسن شرح لتعويم الدرهم اللي غادي يطبقوا المغرب نهار الاثنين 15يناير 2018...ها الإيجابيات وها السلبيات | بووز

بالفيديو...أسهل وأحسن شرح لتعويم الدرهم اللي غادي يطبقوا المغرب نهار الاثنين 15يناير 2018...ها

بالصور.. هاذشي حشومة وعيب وعار..البرج الشمالي بمدينة فاس وجهة سياحية عالمية .. ومجلس المدينة والجهة في سبات عميق | مجتمع

بالصور.. هاذشي حشومة وعيب وعار..البرج الشمالي بمدينة فاس وجهة سياحية عالمية .. ومجلس المدينة والجهة

بشرى لعائلات المغاربة العالقين بليبيا رحلات مكثفة وهذا موعد انطلاقها | مجتمع

بشرى لعائلات المغاربة العالقين بليبيا رحلات مكثفة وهذا موعد انطلاقها

نحن والبوليساريو.. إنما للصبر حدود!

بالصورة.. تاعرابت يحل بالمغرب للقاء برونار وقضاء عطلته رفقة عائلته الصغيرة

بتاريــخ : 14 يناير 2018 / 11:53 بالصورة.. تاعرابت يحل بالمغرب للقاء برونار وقضاء عطلته رفقة عائلته الصغيرة | سبور
بالصورة.. تاعرابت يحل بالمغرب للقاء برونار وقضاء عطلته رفقة عائلته الصغيرة
يمضي عادل تاعرابت اللاعب الدولي، ومتوسط ميدان فريق جنوى الإيطالي لكرة القدم، عطلته القصيرة بالمغرب رفقة عائلته الصغيرة ومن المنتظر أن يلتقي بهيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي للحديث عن مدى

'' شوف سبور''

يمضي عادل تاعرابت اللاعب الدولي، ومتوسط ميدان فريق جنوى الإيطالي لكرة القدم، عطلته القصيرة بالمغرب رفقة عائلته الصغيرة ومن المنتظر أن يلتقي بهيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي للحديث عن مدى استعداده حمل قميص الأسود .

وحل تاعرابت بمسقط رأسه، في منطقة واد أمليل إلى جانب بعض أصدقائه وأفراد من عائلته، وعبر عن إعجابه بالأجواء التي يقضيها بالمغرب بعد نشره صورا له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت مصادر مطلعة، أنه من المنتظر أن يلتقي تاعرابت بهيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي الأول والاجتماع به وديا في أحد مطاعم مدينة الدار البيضاء قبل عودته إلى إيطاليا، إذ يرغب في استغلال حضوره للمغرب لتأكيد استعداده للعودة لعرين الأسود في أقرب فرصة، في الوقت الذي يقدم مستويات جيدة في الدوري الإيطالي.

ويتواجد رونار المدرب الفرنسي في الدار البيضاء لمتابعة المنتخب المحلي في كأس أمم إفريقيا للمحليين، التي يحتضن المغرب دورتها الخامسة وهو العامل الذي يرغب تاعرابت في الاستفادة منه.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب تاعرابت هيرفي رونار المنتخب المغربي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

العربي ينفرد بهدافي الدوري القطري والنجم التونسي المساكني يواصل مطاردته | سبور

العربي ينفرد بهدافي الدوري القطري والنجم التونسي المساكني يواصل مطاردته

بالصورة..ها مع من تابع هيرفي رونار مباراة المنتخب المحلي بمركب محمد الخامس | سبور

بالصورة..ها مع من تابع هيرفي رونار مباراة المنتخب المحلي بمركب محمد الخامس

بث مباشر : غينيا - السودان / بطولة أفريقيا للاعبين المحليين - المغرب 2018 | سبور

بث مباشر : غينيا - السودان / بطولة أفريقيا للاعبين المحليين - المغرب 2018

خاص: دولي سابق مديرا لمدرسة الوداد | سبور

خاص: دولي سابق مديرا لمدرسة الوداد

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خطير وبالفيديو...اغتصاب واستغلال فتاة مريضة نفسانيا من طرف شاب حتى حملاتوسمح فيها وعائلتها تستنجد بالمحموشي | خارج البلاطو
منذ 5 دقائق

خطير وبالفيديو...اغتصاب واستغلال فتاة مريضة نفسانيا من طرف شاب حتى ''حملات''وسمح فيها وعائلتها تستنجد بالمحموشي

بالفيديو...شهادات صادمة عن جريمة القتل التي هزت مدينة بركان...الفاجعة كانت بسبب 700 درهم فقط | خارج البلاطو

بالفيديو...شهادات صادمة عن جريمة القتل التي هزت مدينة بركان...الفاجعة كانت بسبب 700 درهم فقط

بالفيديو..صحاب المقاهي والمطاعم دارو حتى هما جمعية ديالهم | خارج البلاطو

بالفيديو..صحاب المقاهي والمطاعم دارو حتى هما جمعية ديالهم

غريب و بالفيديو...شوفو الأمطار آش دارت فسيدي الطيبي نواحي العاصمة الرباط | خارج البلاطو

غريب و بالفيديو...شوفو الأمطار آش دارت فسيدي الطيبي نواحي العاصمة الرباط

﻿

آخر المستجدات

يا ربي السلامة... طائرة خرجات من المسار ديالها وها شنو وقع | دولي
منذ 15 دقيقة

يا ربي السلامة... طائرة خرجات من المسار ديالها وها شنو وقع

عندو كلشي بحال بحال...الحموشي يعاقب والي أمن أكادير وعددا من المسؤولين الأمنيين | بوليتيك

عندو كلشي بحال بحال...الحموشي يعاقب والي أمن أكادير وعددا من المسؤولين الأمنيين

عـــــــاجل : اعتقال الشخص اللي ذبح الجار ديالو الخياط بمدينة البير الجديد | حوادث و حقوق

عـــــــاجل : اعتقال 'الشخص اللي ذبح الجار ديالو ''الخياط'' بمدينة البير الجديد

حصري وبالفيديو والصور.. هذه أول ضحية مغربية للقانون الجديد الذي يمنع المغاربة من ليسكال التوقف في أوروبا | مجتمع

حصري وبالفيديو والصور.. هذه أول ضحية مغربية للقانون الجديد الذي يمنع المغاربة من ''ليسكال'' التوقف

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.