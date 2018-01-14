بالصورة.. تاعرابت يحل بالمغرب للقاء برونار وقضاء عطلته رفقة عائلته الصغيرة ﻿

يمضي عادل تاعرابت اللاعب الدولي، ومتوسط ميدان فريق جنوى الإيطالي لكرة القدم، عطلته القصيرة بالمغرب رفقة عائلته الصغيرة ومن المنتظر أن يلتقي بهيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي للحديث عن مدى

'' شوف سبور''

يمضي عادل تاعرابت اللاعب الدولي، ومتوسط ميدان فريق جنوى الإيطالي لكرة القدم، عطلته القصيرة بالمغرب رفقة عائلته الصغيرة ومن المنتظر أن يلتقي بهيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي للحديث عن مدى استعداده حمل قميص الأسود .

وحل تاعرابت بمسقط رأسه، في منطقة واد أمليل إلى جانب بعض أصدقائه وأفراد من عائلته، وعبر عن إعجابه بالأجواء التي يقضيها بالمغرب بعد نشره صورا له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت مصادر مطلعة، أنه من المنتظر أن يلتقي تاعرابت بهيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي الأول والاجتماع به وديا في أحد مطاعم مدينة الدار البيضاء قبل عودته إلى إيطاليا، إذ يرغب في استغلال حضوره للمغرب لتأكيد استعداده للعودة لعرين الأسود في أقرب فرصة، في الوقت الذي يقدم مستويات جيدة في الدوري الإيطالي.

ويتواجد رونار المدرب الفرنسي في الدار البيضاء لمتابعة المنتخب المحلي في كأس أمم إفريقيا للمحليين، التي يحتضن المغرب دورتها الخامسة وهو العامل الذي يرغب تاعرابت في الاستفادة منه.