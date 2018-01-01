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الأهلي المصري يرد على صفقة وليد أزارو للانتقال إلى الدوري الأمريكي

بتاريــخ : 14 يناير 2018 / 11:45 الأهلي المصري يرد على صفقة وليد أزارو للانتقال إلى الدوري الأمريكي | سبور
الأهلي المصري يرد على صفقة وليد أزارو للانتقال إلى الدوري الأمريكي
تمسك فريق الأهلي المصري لكرة القدم، بوليد أزارو اللاعب السابق لفريق الدفاع الحسني الجديدي، بعدما تلقى عرضا من أحد أندية الدوري الأمريكي في الفترة الأخيرة.

'' شوف سبور ''

تمسك فريق الأهلي المصري لكرة القدم، بوليد أزارو اللاعب السابق لفريق الدفاع الحسني الجديدي، بعدما تلقى عرضا من أحد أندية الدوري الأمريكي في الفترة الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن إدارة فريق الأهلي رفضت تسريح مهاجمه بعدما توصلت بعرض الفريق الأمريكي من طرف وكيل أعمال أزارو مؤكدة أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري متمسك بمهاجمه المغربي.

وقدم وليد أزارو مستوى جيد رفقة الأهلي بعد التتويج بلقب كأس السوبر المصري، حيث سجل هدف فوز فريقه على حساب المصري البورسعيدي أول أمس الجمعة، بملعب هزاع بن زايد بالإمارات.


وكان وليد أزارو انضم للأهلي قادما من الدفاع الجديدي المغربي في الصيف الماضي مقابل مليار و300 مليون سنتيم.

 

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شوف سبور المغرب وليد أزارو

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