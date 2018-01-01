بالأرقام: ريال مدريد يمر من أسوء موسم في تاريخه ﻿

أصبح فريق ريال مدريد لكرة القدم، بعيدا كامل البعد عن المنافسة على لقب الدوري الإسباني بعد الخسارة التي تلقاها من ضيفه فياريال، يوم أمس السبت، وأمام جمهوره.

'' شوف سبور''

أصبح فريق ريال مدريد لكرة القدم، بعيدا كامل البعد عن المنافسة على لقب الدوري الإسباني بعد الخسارة التي تلقاها من ضيفه فياريال، يوم أمس السبت، وأمام جمهوره.

ويواجه برشلونة الإسباني متصدر الدوري مضيفه ريال سوسيداد، اليوم الأحد، وفي حال تحقيق نتيجة الفوز سيصل الفارق بين الفريق الكتالوني وريال مدريد صاحب المركز الرابع إلى 19 نقطة، وهو فارق النقاط الأكبر في التاريخ بين الفريقين.

وتقول الإحصائيات أن الرقم الأسوأ السابق لفارق النقاط الذي عاناه ريال مدريد، 18 نقطة مع برشلونة في منتصف موسم 2012-2013، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، كما أن ريال مدريد خسر في النصف الأول من الموسم 22 نقطة من 4 هزائم و5 تعادلات، في حين أنه فقد طوال الموسم الماضي 21 نقطة فقط.

وانهزم ريال مدريد في آخر لقاءين بالدوري أمام جمهوره، بلاثة أهداف أمام برشلونة وهدف دون رد أمام نادي فياريال، في ظاهرة لم تحدث منذ موسم 2008-2009 عندما هزم أمام برشلونة وريال مايوركا.

ويشهد موسم ريال مدريد تراجعا ملحوظا في معدلات الأهداف، علما أنه فشل في التسجيل في لقاءين متتاليين على ملعب ''سانتياغو بيرنابيو'' في الدوري، وهو ما لم يحدث منذ موسم 2006-2007.

وحسب مصادر إعلامية فإن رافائيل بنيتز الذي أقيل بسبب تراجع مستوى الفريق بعد نصف موسم 2015-2016، كان وقتها قد نجح في جمع 37 نقطة، أي أكثر بخمس نقاط مما حصده زيدان حتى الآن.