بشرى لعائلات المغاربة العالقين بليبيا رحلات مكثفة وهذا موعد انطلاقها ﻿

أعلنت الوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أن العملية الثالثة لترحيل المغاربة العالقين في ليبيا قد انطلقت يوم الجمعة 12 يناير 2018،

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أعلنت الوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أن العملية الثالثة لترحيل المغاربة العالقين في ليبيا قد انطلقت يوم الجمعة 12 يناير 2018، وستشمل 338 مغربيا سيتم نقلهم بواسطة طائرتين تابعتين للشركة الليبية للنقل الجوي ''الإفريقية'' نحو مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، حسب ما جاء في نص بلاغ عاجل، ووفرت الوزارة كل الظروف اللوجيستيكية لنقل العائدين عبر حافلات خاصة من مدن إقامتهم، مع توفير شروط الاستقبال من تغذية وطاقم طبي. هذا الخبر سينهي التخوفات التي كانت لدى عائلات العالقين في ليبيا، وبخاصة التهديدات الأمنية نتيجة تغلغل جماعات إرهابية في التراب الليبي، حيث تأخرت العملية الثالثة نتيجة إجراءات تحديد الهوية المعقدة خوفا من تسلل عناصر إرهابية وسط المغاربة العائدين.