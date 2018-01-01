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بتاريــخ : 14 يناير 2018 / 11:21 هام للمغاربة... وجدوا ريوسكم ... البرد بزاف في هاذ المناطق اليوم الأحد | مجتمع
هام للمغاربة... وجدوا ريوسكم ... البرد بزاف في هاذ المناطق اليوم الأحد
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن تكون أجواء باردة مع تكون جليد فوق المرتفعات والهضاب العليا الشرقية، فيما ستكون السماء غائمة حيث ستنزل أمطار أو زخات محليا معتدلة ورعدية محليا

شوف تيفي: ''و م ع''

 

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن تكون أجواء باردة مع تكون جليد فوق المرتفعات والهضاب العليا الشرقية، فيما ستكون السماء غائمة حيث ستنزل أمطار أو زخات محليا معتدلة ورعدية محليا مع احتمال نزول برد محلي بمنطقة طنجة واللوكوس والغرب والشاوية ودكالة وعبدة والريف والواجهة المتوسطية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والأطلسين الكبير والمتوسط، وسهول تادلة وتانسيفت وشمال المنطقة الشرقية.

وستهم تساقطات ثلجية الريف والأطلسين الكبير والمتوسط، وذلك فوق المرتفعات التي يتعدى علوها 1400 متر، مع سماء قليلة السحب إلى غائمة بباقي النصف الشمالي مع احتمال نزول قطرات مطرية متفرقة، وصافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا منتظمة نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى، ومعتدلة جنوبية-غربية إلى غربية بالسهول الشمالية وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بباقي المناطق. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 4 درجات ودرجتين بالمرتفعات، وما بين 02 و 07 درجات بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وهضاب الفوسفاط ووالماس واللوكوس والغرب، وما بين 07 و 12 درجة بالسواحل والسايس والسهول الداخلية والشاوية ودكالة وعبدة والشياظمة وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و17 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 05 و 10 درجات بالمرتفعات، وما بين 10 و15 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الغربية للأطلس، ومنطقة طنجة واللوكوس، وما بين 15 و20 درجة بالشاوية ودكالة وعبدة والشياظمة وسوس والجنوب الشرقي وشمال غرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 21 و27 درجة بباقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا بين طرفاية وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأطلسية.

 

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