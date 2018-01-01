برافو السلامي : ولي العهد الأمير مولاي الحسن معجب بالأداء الرائع اللي قدموا المنتخب المغربي المحلي ضد موريتانيا ﻿

أبدى ولي العهد الأمير مولاي الحسن، إعجابه بالمستوى الرائع والأداء الجيد لأبناء جمال السلامي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للاعبين المحليين، خلال المباراة الافتتاحية لكأس أمم إفريقيا،

'' شوف سبور ''

أبدى ولي العهد الأمير مولاي الحسن، إعجابه بالمستوى الرائع والأداء الجيد لأبناء جمال السلامي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للاعبين المحليين، خلال المباراة الافتتاحية لكأس أمم إفريقيا، اللتي جرت أطوارها مساء أمس بالمركب الرياضي محمد الخامس أمام نظيره المنتخب الموريتاني بعد إبصامه على فوز ساحق بتسجيله أربعة أهداف رائعة بدون رد.

وتفاعل ولي العهد بحماس كبير مع أهداف المنتخب المغربي التي تناوب على تسجيلها كل من اللاعب أيوب الكعبي مهاجم نهضة بركان في مناسبتين، وإسماعيل الحداد وأشرف بنشرقي من الوداد البيضاوي.

هذا وقد تمكن جمال السلامي من تحقيق نتيجة مشرفة في أولى مبارياته تمنح للنخبة الوطنية مزيدا من المعنويات الداعمة لمواصلة الحلم والتتويج باللقب القاري.