بالفيــديو .. صحاب شرع اليـد شدو ''شفار'' سرق تلفون لفتاة بطنجة.. شوفو شنو دارو ليه ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي ، يومه الأحد 14 يناير 2018، مقطع فيديو يظهر لحظة تعرض لص للضرب المبرح ما تسبب في إصابته بجروح بطنجة.

''شـــوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي ، يومه الأحد 14 يناير 2018، مقطع فيديو يظهر لحظة تعرض لص للضرب المبرح ما تسبب في إصابته بجروح بطنجة.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله جرت على مستوى مدينة طنجة حيث قام لص بمحاولة لتنفيذ عملية لسرقة هاتف فتاة كما اعترض زوجين بالسيف دون الإكثرات بالمتواجدين بعين المكان، ليسقط بين يدي العديد من المواطنين الذين انهالوا عليه بالضرب المبرح ما تسبب في إصابته بجروح عديدة .

وتفاعل آلاف النشطاء مع الفيديو ، حيث عبر العديد منهم على صدمتهم الكبيرة لمضمونه ، موضحين بأن الطريقة التي أوقف المواطنون بها اللص كانت خطيرة وغير مقبولة.