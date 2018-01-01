واش نقدروا نديوها...المغرب يستعين بنفس الخبراء الذين استعانت بهم قطر لاستضافة مونديال 2026 والمنافسين شداهم الخلعة.. ﻿

في خطوة لتنطيم كأس العالم لسنة 2026، قام المغرب بالاستعانة بخبراء ومستشارين دوليين للإشراف على ملف تنظيم مسابقة كأس العالم.

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في خطوة لتنطيم كأس العالم لسنة 2026، قام المغرب بالاستعانة بخبراء ومستشارين دوليين للإشراف على ملف تنظيم مسابقة كأس العالم.

وحسب ما جاء في صحيفة ذو تريبيون الأمريكية، فإن اختيار المغرب وقع على هيئة فييرو التي يوجد مقرها بالعاصمة البريطانية لندن، والتي تضم متخصصين في المساعدة على تنظيم مثل هذه التظاهرات العالمية.

وقد استأجر المغرب حسب نفس المصدر هذه الهيئة، لمدة حوالي 6 أشهر، وقد سبق لقطر أن استعانت بها في الترشح لتنظيم كأس العالم 2022.

كما أن المنافسين للمغرب في ملف الترشح لتنظيم الكأس العالمية هي كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا أصبحوا متخوفين جدا من الملف المغربي .

جدير بالذكر أن المغرب قد سبق له أن قدم ملف ترشحه لتنظيم كأس العالم في 1994- 1998 - 2006 - 2010 و تعتبر 2026 هي المرة الخامسة .