 غــــريــب .. 1200 طالــب بكلية الطب يحصلون على صفر في مادة الجراحة ﻿
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غــــريــب .. 1200 طالــب بكلية الطب يحصلون على صفر في مادة الجراحة

بتاريــخ : 14 يناير 2018 / 10:32 غــــريــب .. 1200 طالــب بكلية الطب يحصلون على صفر في مادة الجراحة | دولي
غــــريــب .. 1200 طالــب بكلية الطب يحصلون على صفر في مادة الجراحة
في سابقة من نوعها حصل 1200 طالب بالسنة السادسة بكلية الطب جامعة المنصورة في مصر على درجة صفر في امتحان مادة الجراحة، وجاء القرار بعد أن شكلت الجامعة لجنة لبحث سبب رفض الطلاب الإجابة عن أسئلة الامتحان

''شــوف تيفي''

في سابقة من نوعها حصل 1200 طالب بالسنة السادسة بكلية الطب جامعة المنصورة في مصر على درجة صفر في امتحان مادة الجراحة، وجاء القرار بعد أن شكلت الجامعة لجنة لبحث سبب رفض الطلاب الإجابة عن أسئلة الامتحان بحجة صعوبتها، وخروجهم من لجان الامتحان في نونبر الماضي وتجمهرهم بالكلية، مطالبين بإعادته، وهو ما رفضته الجامعة ووزارة التعليم العالي.

وفي هذا السياق انتهت لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الجامعة للتحقيق في الواقعة إلى أن الطلاب خرجوا من لجان الامتحان بعد 35 دقيقة فقط من بدء اللجنة وتجمهروا، مؤكدين أن الأسئلة صعبة جدا. وطالبوا إدارة الجامعة بتغيير الأسئلة وإعادة الامتحان من جديد، حسب ما أورده موقع ''العربية نت ''.

وقالت اللجنة في تقريرها إنها أرسلت الامتحان إلى ثلاث جامعات أخرى، إضافة إلى خبراء من جامعة المنصورة لبحث وتقييم الأسئلة، وبيان صعوبتها من عدمه، وانتهت إلى أن الامتحان يتوافق من حيث الشكل والمضمون مع معايير الجودة، وأنه ليس بالصعوبة التي ادعاها الطلاب، واتخذوها مبررا للخروج من الامتحان بهذه الصورة غير المقبولة.

هــذا وقالت اللجنة إنها اتخذت قرارا برسوب جميع الطلاب، ووافقت الكلية والجامعة على ذلك، وتم إعلان الطلاب بحصولهم على درجة صفر في مادة الجراحة.‫

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي تقصي الحقائق نتائج الطلاب صفر

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