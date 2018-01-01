 هاكيفاش السلطات السعودية نقلت الملياردير ''الوليد بن طلال'' إلى سجن الحائر بعد رفضه التفاوض..(تفاصيل مثيرة) ﻿
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هاكيفاش السلطات السعودية نقلت الملياردير ''الوليد بن طلال'' إلى سجن الحائر بعد رفضه التفاوض..(تفاصيل مثيرة)

بتاريــخ : 14 يناير 2018 / 09:13 هاكيفاش السلطات السعودية نقلت الملياردير الوليد بن طلال إلى سجن الحائر بعد رفضه التفاوض..(تفاصيل مثيرة) | دولي
هاكيفاش السلطات السعودية نقلت الملياردير ''الوليد بن طلال'' إلى سجن الحائر بعد رفضه التفاوض..(تفاصيل مثيرة)
كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن السلطات السعودية قامت بنقل الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، من فندق ''ريتز كارلتون''، الذي كان محتجزا فيه، إلى سجن الحائر شديد الحراسة، بعد رفضه دفع 728

''شوف تيفي''


كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن السلطات السعودية قامت بنقل الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، من فندق ''ريتز كارلتون''، الذي كان محتجزا فيه، إلى سجن الحائر شديد الحراسة، بعد رفضه دفع 728 مليون جنيه إسترليني.

وفي ذات الوقت أوضحت الصحيفة أن ''وضع الأمير الوليد ازداد سوء بعد نقله هذا الأسبوع من الفندق إلى سجن الحائر المشدد، وهو ما يعني تضاؤل فرص محاكمته أو حتى الوصول لاتفاق'' ، قالت ''ديلي ميل'' إن الوليد بن طلال كان واحدا من عدد قليل من الأمراء الذين رفضوا الاستسلام.

وجدير بالذكر أنه قد احتجز الوليد بن طلال مع حوالي 200 من الأمراء وكبار المسؤولين في فندق الريتز، إلا أن هذا العدد تضاءل، بعدما استسلم العديد من المعتقلين السابقين لولي العهد محمد بن سلمان.

ويشار إلى أنه قبل أسابيع نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية معلومات تتحدث عن رفض الوليد التسوية مع ولي العهد السعودي، مقابل دفع عدة مليارات، وتنازله عن نسبة كبيرة من شركة المملكة القابضة المملوكة له، حسب ما أورده موقع ''سكاي نيوز عربي''.

هذا ويقول مقربون من الأمير إنهم يعتقدون أن مكانته المرموقة ساعدت محمد بن سلمان بالتحرك ضد ملوك الأعمال في المملكة، تشير الصحيفة إلى أن ''المملكة القابضة''، التي يملكها الوليد بن طلال، عملت لفترة طويلة كذراع اقتصادية للدولة، أو لتنفيذ صفقات كبيرة لولي العهد أو للصندوق السيادي الضخم للمملكة، أو لصندوق الاستثمارات العامة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي وليد بن طلال المملكة ميلياردير السعودية

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