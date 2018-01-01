الجامعة تسعى لإنجاح كأس أمم إفريقيا للمحليين بكل الطرق الممكنة ﻿

تسعى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لإنجاح فعاليات كأس أمم إفريقيا للمحليين التي ستجرى بالمغرب بداية من يومه السبت إلى غاية 4 من شهر فبراير المقبل بكل الطرق الممكنة.

'' شوف سبور''

تسعى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لإنجاح فعاليات كأس أمم إفريقيا للمحليين التي ستجرى بالمغرب بداية من يومه السبت إلى غاية 4 من شهر فبراير المقبل بكل الطرق الممكنة.

وأعلنت إدارة الحي الجامعي بتنسيق مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن تنظيم رحلة جماعية إلى مدينة مراكش لمتابعة يوم غد الأحد مباريات كأس إفريقيا التي ستجمع بين منتخب الكوت ديفوار أمام ناميبيا ومباراة زامبيا ضد أوغندا بداية من الساعة 14.30.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي سيواجه منتخب موريتانيا يومه السبت على أرضية مركب محمد الخامس بداية من الساعة 19.30.