مثير و بالفيديـــو .. مجموعة من المترشحين لامتحان مباراة التعاقد أغلقت أبواب المؤسسة في وجوههم بسبب التأخر (3 دقائق) ﻿

بسبب الاكتظاظ الذي عرفته محطة القطار أكدال اليوم وقلة سيارات الأجرة تأخر مجموعة من المترشحين والأساتذة (المكلفين بمراقبة امتحان مباراة التعاقد) في الوصول إلى ثانوية عمر الخيام بثلاث دقائق.

''شــــوف تيفي''

بسبب الاكتظاظ الذي عرفته محطة القطار أكدال اليوم وقلة سيارات الأجرة تأخر مجموعة من المترشحين والأساتذة (المكلفين بمراقبة امتحان مباراة التعاقد) في الوصول إلى ثانوية عمر الخيام بثلاث دقائق.

وحسب المعلومات التي توصلت بها ''شوف تيفي'' فبعد الوصول تفاجأ الجميع وقبل أن توزع حتى أوراق الامتحان على القاعات بقيام مدير ثانوية عمر الخيام بإغلاق أبواب المؤسسة بدعوى أنه قد مرت ثلاث دقائق عن توقيت الامتحان.

ورغم كل المحاولات لفتح حوار مع المدير لتفسير سبب التأخر إلا أنه رفض الحوار واستمر الأمر هكذا حتى الساعة 9 صباحا حيث صرح أحد المترشحين ''ليخرج إلينا المدير ويخبرنا بأن علينا الذهاب إلى النيابة وأخذ الموافقة لكن المفاجأة أنه عند ذهابنا إلى النيابة أخبرونا أن المدير هو المسؤول''.