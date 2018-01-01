السودان تعلن عن اتخاذ خطوات غير مسبوقة ضـد مصر.. وتطورات مهمة في الأيام القليلة القادمة قد تتحول إلى حرب ﻿

كشف سفير السودان بمصر عبد المحمود عبد الحليم، يوم السبت، عن اتخاذ بلاده لخطوات ''أشد عنفا'' ضد مصر، موضحا أن هنالك تطورات مهمة في الأيام القليلة القادمة في هذا الإطار.

''شــوف تيفي''

كشف سفير السودان بمصر عبد المحمود عبد الحليم، يوم السبت، عن اتخاذ بلاده لخطوات ''أشد عنفا'' ضد مصر، موضحا أن هنالك تطورات مهمة في الأيام القليلة القادمة في هذا الإطار.

وفي هذا الصدد جاء حديث السفير السوداني خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف السودانية بالخرطوم لتنويرهم بمستجدات العلاقات السودانية المصرية، بحسب ما أفاد به مراسل قناة روسيا اليوم بالسودان محمد أبو العمرين.

وقال السفير السوداني في مصر ''نحن في بداية مسلكنا الدبلوماسي الذي يبدأ باستدعاء السفير للتشاور ثم لك أيضا أن تسحب سفيرك ولن يعود، وثالثا أن تطرد سفير الدولة المعنية، والرابع أن تقطع العلاقات الدبلوماسية والخامسة أن تعلن الحرب''، حسب ما أوردته قناة ''روسيا اليوم''.

وأضاف ''نحن في بداية الخطوات الدبلوماسية وهذه براعة من متخذ القرار الدبلوماسي والقيادة في البلد''، وأفاد عبد المحمود عبد الحليم بأنه من الضروري وجود خطة لوضع العلاقات مع مصر في إطارها الصحيح، مشيرا إلى أن الخرطوم تريد أن تضع هذه العلاقات في إطارها الصحيح بحل القضايا والمشاكل العالقة.

وبخصوص استدعائه من قبل وزارة الخارجية السودانية، صرح عبد الحليم أنه قد تم استدعاؤه للتشاور، مضيفا في السياق ''قيل لي لماذا تم الاستدعاء؟ قلت لهم: يقول المحبون أحلى ما في الهوى التطمين''.