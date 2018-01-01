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أندية أوروبية كبيرة تلاحق نجما مغربيا محترفا في هولندا‎

بتاريــخ : 14 يناير 2018 / 01:10 أندية أوروبية كبيرة تلاحق نجما مغربيا محترفا في هولندا‎ | سبور
أندية أوروبية كبيرة تلاحق نجما مغربيا محترفا في هولندا‎
بعد تألقه بشكل لافت هذا الموسم، في الدوري الهولندي الممتاز، رفقة فريق أوتريخت الهولندي، أصبح المحترف المغربي ياسين أيوب، قريبا جدا من مغادرة الأراضي المنخفضة، خلال فترة الانتقالات الشتوية

شوف تيفي

بعد تألقه بشكل لافت هذا الموسم، في الدوري الهولندي الممتاز، رفقة فريق أوتريخت الهولندي، أصبح المحترف المغربي ياسين أيوب، قريبا جدا من مغادرة الأراضي المنخفضة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد أن عبرت العديد من الأندية عن رغبتها في جلبه لصفوفها.

وذكرت مجموعة من التقارير الصحفية الفرنسية اليوم السبت أن أندية ليون، ليل، ونيس الفرنسية، تعتبر أكثر الأندية الأوروبية رغبة في جلب اللاعب المغربي، شهر يناير الجاري، بينما يعتبر نيس الأكثر جدية في ضمه، من أجل تعويض اللاعب جون ميشيال سيري، الذي غادر الفريق هذا الشهر.

كما أشادت عدد من التقارير كثيرا بالقدرات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب، والتي جعلت جميع الأندية تتهافت على ضمه.

جدير ذكره أن الناخب الوطني، هيرفي رونار، يتجه إلى المناداة على اللاعب ياسين أيوب، من أجل المشاركة مع المنتخب الأول خلال المباريات المقبلة، التي تسبق مشاركة الأسود في مونديال روسيا.

‫شوف تيفي

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ياسين أيوب مونديال روسيا هولندا

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