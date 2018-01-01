رئيس الوداد يواصل صفقاته الدولية ﻿

دخل فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، في مفاوضات جادة مع كريم أيت فانا لاعب فريق مارسيليا كونسولا للفوز بعقده خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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دخل فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، في مفاوضات جادة مع كريم أيت فانا لاعب فريق مارسيليا كونسولا للفوز بعقده خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ومن المنتظر أن يحسم سعيد الناصري صفقة لاعب مارسيليا الممارس في القسم الثالث من الدوري الفرنسي بعد استقطاب كل من اللاعب الكوثري ومنير المحمدي اللاعب السابق لفريق أجاكس أمستردام.

وسبق للاعب أيت فانا أن حمل قميص فريق ﺧﺎﺽ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻣﻮﻧﺒﻮﻟﻴﻴﻪ ﻭﺃﻭﻟﻤﺒﻴﻚ ﻧﻴﻢ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺎﺩﻱ ﻣﺎﺭﺳﻴﻠﻴﺎ ﻛﻮﻧﺴﻮﻻ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻟﻌﺐ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺏ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﺇﺭﻳﻚ ﻏﺮﻳﺘﺲ.