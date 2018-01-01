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مثير.. السعودية تسمح للنساء بدخول أراضيها بدون محرم ضمنهم المغربيات

بتاريــخ : 13 يناير 2018 / 22:45 مثير.. السعودية تسمح للنساء بدخول أراضيها بدون محرم ضمنهم المغربيات | دولي
مثير.. السعودية تسمح للنساء بدخول أراضيها بدون محرم ضمنهم المغربيات
في خطوة غير مسبوقة كانت في الأمس القريب جدا ممنوعة، وغير قابلة للنقاش، قررت السلطات السعودية السماح للنساء بالحصول على تأشيرة سياحية ''بدون محرم''، حسب وسائل إعلام من المملكة السعودية.

شوف تيفي

في خطوة غير مسبوقة كانت في الأمس القريب جدا ممنوعة، وغير قابلة للنقاش، قررت السلطات السعودية السماح للنساء بالحصول على تأشيرة سياحية ''بدون محرم''، حسب وسائل إعلام من المملكة السعودية.

وقال المتحدث باسم الهيئة السعودية العامة للسياحة والتراث الوطني، عمر المبارك، إن ''النساء من عمر 25 فما فوق مشمولات بهذا القرار''، مضيفا أن ''التأشيرة ستسمح بالدخول لمرة واحدة، وبصلاحية 30 يوما كحد أقصى''.

وستبدأ السلطات السعودية بمنح التأشيرة خلال الربع الأول من هذا العام، بعد أن أكملت استعداداتها الفنية لذلك، كما يقول المبارك.

 

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السعودية تأشيرة السياحة مغربيات

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